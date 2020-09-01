Про це повідомляє пресслужба Бердянської міської ради.
“1 вересня з Запорізького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України надійшло повідомлення про те, що в одного з учнів загальноосвітньої школи №4 встановлено захворювання COVID-19 (лабораторно підтверджений випадок), результат полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР)”, – йдеться в повідомленні.
Зараз у навчальному закладі проводиться комплекс протиепідемічних заходів, спрямованих на недопущення та поширення COVID-19. Також проводиться епідеміологічне розслідування і визначається коло контактних осіб.
При цьому зазначається, що навчальний процес в класі призупиняється до 17 вересня, а діти будуть навчатися дистанційно.
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