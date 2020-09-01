У вівторок, 1 вересня, в Бердянську один з класів школи №4 відправили на самоізоляцію. У однокласника підтвердили зараження коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Бердянської міської ради.

“1 вересня з Запорізького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України надійшло повідомлення про те, що в одного з учнів загальноосвітньої школи №4 встановлено захворювання COVID-19 (лабораторно підтверджений випадок), результат полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР)”, – йдеться в повідомленні.

Зараз у навчальному закладі проводиться комплекс протиепідемічних заходів, спрямованих на недопущення та поширення COVID-19. Також проводиться епідеміологічне розслідування і визначається коло контактних осіб.

При цьому зазначається, що навчальний процес в класі призупиняється до 17 вересня, а діти будуть навчатися дистанційно.