Про це поінформували в прес-службі Національної поліції.
Так, до місцевого відділу поліції із заявою про факт жорстокого поводження з твариною звернулася голова громадської організації “Бердянська служба захисту тварин”.
“Правоохоронці встановили, що 11 серпня 70-річний мешканець міста Бердянськ скинув собаку з моста на залізничну колію. Громадяни відвезли тварину з чисельними травмами до ветеринарної клініки”, – сказано в повідомленні.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.
Чоловікові загрожує до трьох років обмеження волі.
- У травні цього року 28-річного жителя Вінниці засудили до п’яти років позбавлення волі за жорстоке побиття собаки, в результаті якого тварина померла.