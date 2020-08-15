У місті Бердянськ (Запорізька область) чоловік скинув собаку з моста на залізничну колію.

Про це поінформували в прес-службі Національної поліції.

Так, до місцевого відділу поліції із заявою про факт жорстокого поводження з твариною звернулася голова громадської організації “Бердянська служба захисту тварин”.

“Правоохоронці встановили, що 11 серпня 70-річний мешканець міста Бердянськ скинув собаку з моста на залізничну колію. Громадяни відвезли тварину з чисельними травмами до ветеринарної клініки”, – сказано в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує до трьох років обмеження волі.