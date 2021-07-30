На узбережжі Азовського моря у Бердянську в останні тижні значно погіршилась якість води за бактеріологічними показниками, у зв’язку з цим громадянам рекомендують не купатися на пляжах міста.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Запорізькій області.

“За інформацією Відокремленого підрозділу “Бердянський міськрайонний відділ“ Державної установи “Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України“ в останні тижні значно погіршилась якість води Азовського моря в місцях водокористування населення та відпочиваючих за бактеріологічними показниками“, – йдеться в повідомленні.

Згідно з результатами лабораторних досліджень в пробах морської води виявлена висока концентрація збудників інфекційних захворювань.

Зазначається, що ця ситуація може призвести до непередбачених епідемічних ускладнень, виникненню і розповсюдженню масових інфекційних захворювань серед мешканців міста Бердянськ та відпочиваючих.

У зв’язку з цим Держпродспоживслужба просить місцеву владу негайно заборонити користуватися такими пляжами: “Пляж ДЗОСТ “Факел“ ПП “Курорти Приазов’я“ та пляж № 3 ТОВ “Дніпро 2000“.

Місцевих жителів та гостей міста мають поінформувати про цю ситуацію. Також про заборону купання дітей та працівників оздоровчого закладу було проінформовано керівництво ДЗОСТ “Факел“.