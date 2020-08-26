Про це повідомляється на сайті Бердянського ТМО.

Цей тест виявляє COVID-19 протягом 30 хвилин. Негативний результат – через 51 хвилину.

“БТМО власним коштом придбало перші 30 картриджів. Теорія – це добре, але все ж хочеться перевірити на практиці в рідних стінах нашої лабораторії. Тому перше дослідження ми провели у хворого з ПЛР +. Позитивний результат у цього пацієнта підтверджений фахівцями Запорізького лабораторного центру. А це означає тільки одне – методика працює. Модифікація апарату, який міститься в БТМО, дає змогу одночасно проводити чотири тестування”, – розповів директор Бердянського територіального медичного об’єднання Дмитро Єгоров.

У БТМО наголосили, що таке тестування поки доступно лише пацієнтам у вкрай важкому стані або з підозрою на COVID-19.

“На цей момент ця група пацієнтів є дуже проблемною і вразливою. Результатів тестування нам доводиться чекати 2-3 доби, а із застосуванням даної технології час від надходження пацієнта до отримання результату може скласти менше ніж годину. Медичний працівник довше одягає і знімає засоби індивідуального захисту, ніж виконується один цей аналіз”, – розповіли у БТМО.