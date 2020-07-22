Про це повідомляє американський телеканал CNN.
За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу знаходився в 98 кілометрах від Перривілля на невеликій глибині: від 6 до 10 кілометрів.
“Всі землетруси на глибині до 70 кілометрів вважаються неглибокими. Це важливо, тому що неглибокі землетруси часто завдають більшої шкоди в порівнянні з більш глибокими, незалежно від їх сили”, – пояснила CNN метеоролог Еллісон Чінчар.
Згідно з даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, після землетрусу було оприлюднено попередження про цунамі. Воно було оголошено на Півдні та Південному Заході Аляски.
Згодом попередження про цунамі було скасовано.
Про потерпілих і руйнування поки не повідомляється.
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