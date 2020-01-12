Біля берегів Греції потонули 12 мігрантів

Щонайменше дванадцять чоловік потонули, після того, як їхній човен затонув поблизу острова в західній частині Греції.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Береговій охороні Греції вдалося врятувати 21 людини.

Всього на плавзасобі знаходилося до 50 осіб. У район лиха скерували вертольоти і кораблі.

Грецька влада регулярно виявляють човни з мігрантами, що прямують до Греції з Туреччини.

За даними УВКБ ООН, агентства ООН у справах біженців, в 2019 році в Греції прибули близько 74 500 мігрантів і біженців, більшість з яких вибрали морський шлях.