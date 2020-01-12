Біля берегів Греції потонули 12 мігрантів

Про це повідомляє агентство Reuters.
Береговій охороні Греції вдалося врятувати 21 людини.
Всього на плавзасобі знаходилося до 50 осіб. У район лиха скерували вертольоти і кораблі.
Грецька влада регулярно виявляють човни з мігрантами, що прямують до Греції з Туреччини.
За даними УВКБ ООН, агентства ООН у справах біженців, в 2019 році в Греції прибули близько 74 500 мігрантів і біженців, більшість з яких вибрали морський шлях.
- 23 жовтня повідомлялося, що в анлійському графстві Ессекс поліцейські знайшли у контейнері вантажівки тіла 39 людей.
- 9 листопада у поліції Лондона (Великобританія) заявили, що їм вдалося ідентифікувати тіла всіх 39 загиблих в фургоні мігрантів з В’єтнаму. Серед них були 10 підлітків.
- Британська поліція повідомила про затримання другого підозрюваного у справі про загибель 39 мігрантів-в’єтнамців в фургоні.