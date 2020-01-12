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Біля берегів Греції потонули 12 мігрантів

Щонайменше дванадцять чоловік потонули, після того, як їхній човен затонув поблизу острова в західній частині Греції.

Неділя, 12 січня 2020, 10:00

Про це повідомляє агентство Reuters.

Береговій охороні Греції вдалося врятувати 21 людини.

Всього на плавзасобі знаходилося до 50 осіб. У район лиха скерували вертольоти і кораблі.

Грецька влада регулярно виявляють човни з мігрантами, що прямують до Греції з Туреччини.

За даними УВКБ ООН, агентства ООН у справах біженців, в 2019 році в Греції прибули близько 74 500 мігрантів і біженців, більшість з яких вибрали морський шлях.

  • 23 жовтня повідомлялося, що в анлійському графстві Ессекс поліцейські знайшли у контейнері вантажівки тіла 39 людей.
  • 9 листопада у поліції Лондона (Великобританія) заявили, що їм вдалося ідентифікувати тіла всіх 39 загиблих в фургоні мігрантів з В’єтнаму. Серед них були 10 підлітків.
  • Британська поліція повідомила про затримання другого підозрюваного у справі про загибель 39 мігрантів-в’єтнамців в фургоні.
Теги: Греція, мигранты

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