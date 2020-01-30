Біля берегів емірату Шарджа, Об'єднані Арабські Емірати, в середу загорівся нафтовий танкер під прапором Панами.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Танкер, який, за словами Федерального транспортного управління – FTA, на момент загоряння не перевозив нафтової вантаж, проходив технічне обслуговування. Екіпаж відправив сигнал лиха і його благополучно евакуювали.

Представник Національної ради з ЗМІ ОАЕ повідомив, що на даний момент ведеться розслідування причин загоряння.

A video circulating on social media is believed to show the incident involving a vessel on fire off the coast of Sharjah in the United Arab Emirates.https://t.co/AmHbpizSlo pic.twitter.com/MU8RrZ9CIp — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 29, 2020

Представник 5-го флоту США зі штаб-квартирою в прилеглому Бахрейні заявив, що сили США “знають про інцидент, і стежать за ситуацією”.

Оперативний відділ по морській торгівлі Сполученого Королівства (UKMTO) заявив, що отримав повідомлення про пожежу судна на північний захід від емірату Об’єднаних Арабських Еміратів Шарджа.