Про це повідомляє агентство Reuters.
Танкер, який, за словами Федерального транспортного управління – FTA, на момент загоряння не перевозив нафтової вантаж, проходив технічне обслуговування. Екіпаж відправив сигнал лиха і його благополучно евакуювали.
Представник Національної ради з ЗМІ ОАЕ повідомив, що на даний момент ведеться розслідування причин загоряння.
A video circulating on social media is believed to show the incident involving a vessel on fire off the coast of Sharjah in the United Arab Emirates.https://t.co/AmHbpizSlo pic.twitter.com/MU8RrZ9CIp
— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 29, 2020
Представник 5-го флоту США зі штаб-квартирою в прилеглому Бахрейні заявив, що сили США “знають про інцидент, і стежать за ситуацією”.
Оперативний відділ по морській торгівлі Сполученого Королівства (UKMTO) заявив, що отримав повідомлення про пожежу судна на північний захід від емірату Об’єднаних Арабських Еміратів Шарджа.
- 22 листопада 2019 року біля берегів Одеси через шторм сів на мілину танкер “Делфі”, на борту якого перебувають троє членів екіпажу. Встановлено, що танкер був на якорі в цьому районі з травня 2019 року.
- Екіпаж танкера “Делфі”, який раніше сів на мілину в Одесі, евакуювали.
- Вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії танкера “Делфі” в Одесі перевищвав допустиму норму в 53 рази.