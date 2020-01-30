Про це повідомляє агентство Reuters.

Танкер, який, за словами Федерального транспортного управління – FTA, на момент загоряння не перевозив нафтової вантаж, проходив технічне обслуговування. Екіпаж відправив сигнал лиха і його благополучно евакуювали.

Представник Національної ради з ЗМІ ОАЕ повідомив, що на даний момент ведеться розслідування причин загоряння.

Представник 5-го флоту США зі штаб-квартирою в прилеглому Бахрейні заявив, що сили США “знають про інцидент, і стежать за ситуацією”.

Оперативний відділ по морській торгівлі Сполученого Королівства (UKMTO) заявив, що отримав повідомлення про пожежу судна на північний захід від емірату Об’єднаних Арабських Еміратів Шарджа.

  • 22 листопада 2019 року біля берегів Одеси через шторм сів на мілину танкер “Делфі”, на борту якого перебувають троє членів екіпажу. Встановлено, що танкер був на якорі в цьому районі з травня 2019 року.
  • Екіпаж танкера “Делфі”, який раніше сів на мілину в Одесі, евакуювали.
  • Вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії танкера “Делфі” в Одесі перевищвав допустиму норму в 53 рази.