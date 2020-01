Про це повідомляє агентство Reuters.

Танкер, який, за словами Федерального транспортного управління – FTA, на момент загоряння не перевозив нафтової вантаж, проходив технічне обслуговування. Екіпаж відправив сигнал лиха і його благополучно евакуювали.

Представник Національної ради з ЗМІ ОАЕ повідомив, що на даний момент ведеться розслідування причин загоряння.

A video circulating on social media is believed to show the incident involving a vessel on fire off the coast of Sharjah in the United Arab Emirates.https://t.co/AmHbpizSlo pic.twitter.com/MU8RrZ9CIp

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 29, 2020