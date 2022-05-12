Про це повідомляє CNN.
Двоє російських військових знаходячись за спиною цивільних відкрили вогонь з автоматів. Після цього вони почали грабувати автосалон.
Водночас поранений 68-річний охоронець подзвонив до територіальної оборони. Попри стрілецький бій тероборонцям вдалося дістатися до місця, де знаходився чоловік. Однак той вже помер через кровотечу.
- Нагадаємо, що слідчі Державного бюро розслідувань встановили, що російські солдати під час окупації Тростянця (Сумська область) катували цивільних. Лише за тиждень було зафіксовано щонайменше 20 таких випадків.
- Також понад 400 українських дітей та дорослих постраждали від сексуального насильства з боку російських окупантів. Зокрема під час окупації Київщини.