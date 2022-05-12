Записи камер спостереження салону, опубліковані американської телерадіокомпанією CNN свідчать про те, що у березні російські військові розстріляли власника автомобільного салону та охоронця поблизу Києва.

Про це повідомляє CNN.

Двоє російських військових знаходячись за спиною цивільних відкрили вогонь з автоматів. Після цього вони почали грабувати автосалон.

Водночас поранений 68-річний охоронець подзвонив до територіальної оборони. Попри стрілецький бій тероборонцям вдалося дістатися до місця, де знаходився чоловік. Однак той вже помер через кровотечу.