Вже у березні при Раді національної безпеки і оборони (РНБО) почне діяти Центр протидії дезінформації.

Про це заявив голову Офісу президента Андрій Єрмак на форумі “Україна 30: Культура. Медіа. Туризм”.

Єрмак наголосив, що створення цього центру було ініційоване президентом Володимиром Зеленським влітку минулого року.

“Міжнародний центр буде створений на базі РНБО. Цей орган не є і не буде політичним. Президент буде здійснювати необхідний контроль і пильно стежити за його діяльністю”, — заявив глава ОП.

На його думку, міжнародні партнери зацікавлені у запуску цього проєкту та участі у ньому. Вже через кілька місяців центр повинен продемонструвати перші результати своєї діяльності.