Про це заявив голову Офісу президента Андрій Єрмак на форумі “Україна 30: Культура. Медіа. Туризм”.
Єрмак наголосив, що створення цього центру було ініційоване президентом Володимиром Зеленським влітку минулого року.
“Міжнародний центр буде створений на базі РНБО. Цей орган не є і не буде політичним. Президент буде здійснювати необхідний контроль і пильно стежити за його діяльністю”, — заявив глава ОП.
На його думку, міжнародні партнери зацікавлені у запуску цього проєкту та участі у ньому. Вже через кілька місяців центр повинен продемонструвати перші результати своєї діяльності.
- Раніше президент України Володимир Зеленський виступив за створення в Києві міжнародної штаб-квартири для боротьби з пропагандою та дезінформацією. За словами президента, поняття “чужа війна” більше немає, оскільки є випадки, як збиття малайзійського рейсу МН17, кліматичні загрози, проблеми з доступом до їжі та питної води, а також інформаційні загрози.