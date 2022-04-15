У Берліні українські активісти організували акцію протесту під будівлею медіагрупи Welt з вимогою звільнити колишню редакторку російського пропагандистського "Первого канала" Марину Овсяннікову.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Декілька сотень активістів були обурені тим, що колишня співробітниця російського держтелеканалу, яка нібито виступила проти війни РФ з Україною, а потім почала виступати з заявами про “братські народи” і “росіяни бояться санкцій”, писатиме в німецькому виданні зокрема й про події в Україні.

Активісти вигукували антипропагандистські меседжі, на деякий час зв’язали собі руки та заклеїли роти.

Згодом до учасників акції вийшов начальник міжнародного відділу Die Welt Клаус Гейгер та повідомив, що не звільнятиме Овсяннікову, але “продовжуватиме підтримувати всіх в Україні”.

“Я не буду відвертатись від цієї жінки, і я не готовий зробити те, про що ви просите. Вона на правиьному боці історії”, – заявив Гейгер.

Почувши це, активісти лягли на землю, символізуючи українців, які можуть загинути через подальше поширення російської пропаганди.