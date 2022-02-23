Про це повідомляє пресслужба Канцелярії Сенату Берліну.
Акція солідарності, як зазначили в адміністрації міста, триватиме з 18:45 до опівночі. Це є, за словами очільниці Берліна Франциски Гіффай, чітким сигналом “вільного міста для вільної та суверенної України”.
“Ми демонструємо нашу солідарність з людьми в Україні, багатьма берлінцями з українським корінням, а також з росіянами, які хочуть миру в Росії та Україні. Усі вони не хочуть нічого іншого, як припинення ескалації та мирного розв’язання цього загрозливого конфлікту”, – заявила Франціска Гіффі.
Користувачі соцмереж теж не залишилися осторонь та почали публікувати фото воріт з хештегом #StandWithUkraine.
Was für ein Zeichen! #Berlin #BrandenburgerTor #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/BYrF7PNoSb
— Dominik Mai (@dominikmai) February 23, 2022
Brandenburger Tor right now 🇺🇦#StandWithUkraine pic.twitter.com/U81NwnySic
— em dash (@iemdash) February 23, 2022
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