Про це повідомляє пресслужба Канцелярії Сенату Берліну.

Акція солідарності, як зазначили в адміністрації міста, триватиме з 18:45 до опівночі. Це є, за словами очільниці Берліна Франциски Гіффай, чітким сигналом “вільного міста для вільної та суверенної України”.

“Ми демонструємо нашу солідарність з людьми в Україні, багатьма берлінцями з українським корінням, а також з росіянами, які хочуть миру в Росії та Україні. Усі вони не хочуть нічого іншого, як припинення ескалації та мирного розв’язання цього загрозливого конфлікту”, – заявила Франціска Гіффі.

Користувачі соцмереж теж не залишилися осторонь та почали публікувати фото воріт з хештегом #StandWithUkraine.