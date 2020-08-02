Про це повідомляє агентство ВВС.

Інцидент стався в берлінському районі Целєндорф.

Місцеві жителі протягом декількох тижнів були спантеличені через дії невідомого злодія, який викрадав їхнє взуття – переважно гумові шльопанці або кросівки (залишені біля порогів будинків).

Як з’ясувалося, цим злодієм була лисиця. Її зловив “на гарячому” один із жителів – Крістіан Меєр, помітивши, що тварина несе в зубах два блакитні шльопанці.

Виявилося, що у лисиці є ціла “колекція” вкрадених речей, яка налічувала понад 100 одиниць взуття.

Чоловік, який “вичислив” тварину, якось помітив, що його кросівки за ніч зникли з тераси. Він опублікував звістку про зникнення на локальному ресурсі Nebenan.de, і з’ясувалося, що аналогічна проблема спіткала й інших жителів, повідомляє DW.

Своїх кросівок у “колекції” лисиці Меєр так і не знайшов. Але вдалося встановити власників трьох виявлених пар взуття.