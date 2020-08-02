У Берліні під час сутичок на акції протесту проти карантинних обмежень постраждали 18 поліцейських.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Twitter берлінської поліції.

Зазначається, що трьох поранених поліцейських госпіталізували.

Ca. 1100 Kolleg. waren an diesem herausfordernden #b0108 im Einsatz. Stand jetzt wurden 18 von ihnen verletzt, 3 werden im Krankenhaus behandelt. Wir wünschen unseren Kolleginnen & Kollegen gute Besserung.#PM folgt nach Abschluss aller Maßnahmen.

Kommen Sie gut nach Hause! — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) August 1, 2020

Участь у акції протесту взяли десятки тисяч людей. Спочатку до 17 тисяч осіб пройшли ходою вулицями Берліна. За даними поліції, люди не дотримувалися дистанції та відмовлялися вдягати захисні маски. Згодом ці демонстранти взяли участь у погодженому місцевою владою мітингу, до якого доєдналося ще більше людей. За приблизними оцінками, загальна кількість його учасників сягнула близько 20 тисяч осіб.

Учасники обох акцій вимагали скасування усіх запроваджених протиепідемічних заходів. Вони закликали усіх до “свободи” та “опору”. Також протестувальники скандували: “Найбільша теорія змови – пандемія корони”.

Поліція намагалася припинити цей мітинг через те, що протестувальники не бажали дотримуватись дистанції та вдягати захисні маски. Однак демонстранти відповилися підкоритися. Замість того, аби розійтися, багато з них великими групами залишалися у парку поблизу.