27 лютого у Берліні українські та німецькі громадські активісти, митці й політики обговорили майбутнє України і Європи в контексті роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це відбулося в історичному кафе, яке тимчасово символічно назвали "Київ".

Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

“Cafe Kyiv – We Choose Freedom” – це одноденна подія, де відбувся не тільки ряд панельних дискусій та воркшопів, а й презентація української культури, мистецтва й кулінарії. У рамках обговорення озвучено масштаби руйнувань культурної інфраструктури та пам’яток в Україні, а також окреслено, що в Німеччині може бути зроблено на підтримку української культури.

Повідомляється, що всі дискусії фокусувались на ролі свободи для України та всієї Європи, гарантіях безпеки після перемоги та нагальній необхідності швидкої підтримки України. Зволікання коштують занадто дорого всій Європі.

Зазначено, що серед основних тем – свобода бути демократичним, свобода бути інноваційним, свобода бути в безпеці, свобода бути європейцем. Водночас учасники проаналізували, чого європейські країни можуть навчитися з подій минулого року, як Україна протистоїть жорстокій загарбницькій війні Росії, яким є економічний та культурний потенціал України.

Також у пресслужбі нагадують, що у роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Берліні кілька тисяч людей зібралися на акцію підтримки України. 24 лютого демонстранти пройшли маршем центром міста, вимагаючи “виведення російських військ з України” та “справедливого миру”. Активісти пройшли і повз російське посольство в Берліні, перед будівлею якого встановлено розбитий в Україні російський танк T-72.