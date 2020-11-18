У Берліні під час протестів проти обмежень, запроваджених для боротьби з COVID-19, на вулиці вийшли від 5 до 10 тисяч осіб. Поліція застосувала проти мітингувальників водомети та сльозогінний газ.

Про це повідомляє Associated Press.

Видання пише, що поліція розганяла протестувальників біля Бранденбурзьких воріт; деяких учасників акції затримали. За інформацією DW, поліція також застосувала й сльозогінний газ.

Причиною для розгону стало недотримання людьми соціальної дистанції та відмова надягти маски.

Протести спалахнули після того, як німецькі законодавці почали обговорення законопроєкту, який закріпить обов’язкове дотримання соціальної дистанції, масковий режим у громадських місцях і закриття магазинів, щоб уповільнити поширення вірусу.

Попри те, що такі заходи підтримуються більшістю жителів Німеччини, меншість влаштовує регулярні мітинги по всій країні, стверджуючи, що обмеження неконституційні.

Очікується, що заходи будуть ухвалені як нижньою, так і верхньою палатами парламенту, та будуть швидко підписані президентом Німеччини.

Міністр охорони здоров’я Єнс Спан виступив на захист цих заходів, заявивши законодавцям, що влада щодня намагається знайти баланс між обмеженнями та захистом демократичних свобод.

Але він наполягав на тому, що Німеччина знайшла правильний шлях, відзначаючи, що у неї справи йдуть значно краще, ніж у багатьох її європейських сусідів.

В цілому в країні зареєстровано 833 000 випадків коронавірусу і більш ніж 13 000 смертей.

У вівторок влада Німеччини заявила, що вона забороняє серію акцій протесту безпосередньо перед будівлею парламенту з міркувань безпеки, а також відгородила велику територію, включно з Бундестагом і прилеглими офісами парламенту, федеральною канцелярією, резиденцією та офісами президента.

За межами металевих кордонів мітингувальники зібралися біля Бранденбурзьких воріт, на вулицях і мостах.

“Ми хочемо повернути собі життя”, – говорив один з плакатів протестувальників. На іншому було написано: “Слідкуйте за банками, а не за громадянами”.

За інформацією поліції Берліна, правоохоронці затримали 190 осіб.

“Станом на 14:00 (15 за київським часом) відбулося 190 затримань. Двоє осіб одразу постануть перед судом”, – йдеться у повідомленні.