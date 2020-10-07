Про це повідомляє місцева газета Berliner Morgenpost.

Нові карантинні обмеження передбачають заборону на роботу магазинів, барів, ресторанів і клубів в нічний час.

На приватних заходах може бути обмежена кількість відвідувачів: не 25, як раніше, а 10. У період нічної комендантської години дозволено збиратися групами не більше, ніж п’ять осіб і тільки на відкритому повітрі.

Нічна комендантську година буде діяти з 23:00 до 06:00.

Карантинні обмеження почнуть діяти з 00:00 10 жовтня і триватимуть до 31 жовтня.

Рішення посилити карантинні заходи в Берліні ухвалили після заяви медиків про початок другої хвилі коронавірусу в Німеччині.