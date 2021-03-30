У Берліні тимчасово припиняють прищеплювати пацієнтів у віком до 60 років COVID-вакциною AstraZeneca.

Про це заявив сенатор з питань охорони здоров’я федеральної землі Ділек Калайчі, пише німецька газета Spiegel.

За словами сенатора, рішення прийнято як запобіжний захід.

Видання, посилаючись на дані Німецького інституту Пауля Ерліха, пише, що в понеділок був зафіксований 31 випадок тромбозів після вакцинації проти COVID-19 препаратом AstraZeneca, дев’ять осіб померли. Ускладнення були виявлені у двох чоловіків 36 і 57 років, а також 29 жінок у віці від 20 до 63 років.

Раніше про припинення вакцинації препаратом жінок до 55 років повідомив ряд берлінських клінік, зокрема – найбільший лікарняний комплекс міста – Charite.

“Не дивлячись на те, що в Charite не було зафіксовано ускладнень після щеплень AstraZeneca, клініка буде діяти превентивно і дочекається підсумкової оцінки”, – заявили в лікарні.

Нагадаємо, у березні низка країн заявили про призупинення використання оксфордської вакцини AstraZeneca через надходження інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей. Це, зокрема, Данія, Швеція, Норвегія, Естонія, Литва, Люксембург, Латвія, Румунія, Німеччина, Франція, Італія. #Букви зібрали всю інформацію про паніку навколи вакцини AstraZeneca.