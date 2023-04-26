Сенат Берліна продовжив роботу центру для тимчасового розміщення переселенців з України у колишньому аеропорту "Тегель" щонайменше до кінця вересня.

Про це інформує DW.

За словами міської голови Берліна Франциски Гіффай, це рішення також стосується використання пункту тимчасового розміщення для українців, які утекли від війни, на території термінала С.

Передбачалося, що центр для розміщення переселенців у Тегелі мав працювати лише до 30 червня. Проте 25 квітня Сенат Берліна продовжив термін використання колишнього аеропорту “Тегель” як центру для приймання вимушено переміщених осіб до кінця вересня з можливістю продовження до кінця року.

Після відкриття нового аеропорту Берлін-Бранденбург 8 листопада 2020 року, аеропорт у Тегелі зачинено, і всі рейси переміщено в новий аеропорт.

За словами Франциски Гіффай, через великий брак місць для проживання та квартир у Берліні, від використання колишнього аеропорту “Тегель” наразі не можна відмовитися.

Зараз там мешкають близько трьох тисяч людей. З них 2 600 осіб перебувають довше, ніж заплановані три дні, деякі – уже місяці. “Це не є оптимальним для людей”, – зауважила Гіффай.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Німеччина прийняла близько 1,1 мільйона вимушено переміщених осіб з України.