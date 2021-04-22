Про це інформує міжнародне агентство Reuters.

Ще вдень біля Бранденбурзьких воріт зібралося близько 8 тисяч протестувальників. Вони скандували різні гасла (наприклад, “Мир, свобода, ні – диктатурі!”, “Опір”, “Ми – народ!”) та тримали банери з лозунгами про те, що коронавірусні обмеження “підривають цінності, закріплені в конституції”.

Як повідомляє агентство АР, оскільки учасники акції, всупереч вимогам, відмовлялися дотримуватися соціальної дистанції і носити захисні маски, поліція вирішила припинити її. Демонстранти чинили опір, вступили в сутички з поліцейськими, в хід пішли пляшки.

Правоохоронці у відповідь застосувала перцевий газ. Загалом до охорони порядку були залучені близько 2200 поліцейських.

Загалом було затримано понад 150 людей за напад на правоохоронців та порушення карантинних правил.

Фото: АР

Фото: АР

Фото: АР

Фото: АР

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Markus Schreiber/AP

Фото: Markus Schreiber/AP

Що передбачають внесені до законодавства зміни

Німецький Бундестаг 21 квітня підтримав зміни до закону про захист від інфекційних хвороб.

За таке рішення проголосували 342 депутати, проти висловилися 250, а 64 – утрималися.

Запропоновані зміни до закону регулюють автоматичне посилення обмежувальних заходів у разі погіршення епідеміологічної ситуації. Вони надають уряду канцлера Ангели Меркель більше повноважень для боротьби з епідемією коронавірусу.

Зміни, зокрема, передбачають єдині для всієї Німеччини заходи боротьби з епідемією COVID-19. В округах і містах з високим рівнем інфікування передбачені комендантська година до 5:00, закриття шкіл і суворіші правила для роботи магазинів, а також обмеження на приватні збори.

Фото: Reuters

Як пояснює німецька міжнародна телерадіокомпанія Deutsche Welle, передбачено запровадження заборони на вихід з дому з опівночі до 05:00, якщо показник приросту захворюваності на коронавірус у певному населеному пункті чи регіоні перевищить 100 випадків на 100 тисяч населення за 7 днів.

Спочатку уряд пропонував запровадити комендантську годину з 22:00 до 05:00. Проте під час обговорення було досягнуто домовленості, що з 22:00 до опівночі будуть дозволені прогулянки та пробіжки наодинці, а після опівночі забороняється залишати домівки.

Школи і дитячі садки пропонується зачиняти за умови перевищення показника у 200 випадків на 100 тисяч населення за 7 днів.

А роботодавців хочуть зобов’язати двічі на тиждень пропонувати співробітникам, котрі працюють в офісі, експрес-тести на коронавірус.

Вказані зміни ще має підтримати Бундесрат.

Ангела Меркель наполягала на їх ухваленні після того, як деякі з 16 федеральних земель Німеччини відмовились вводити жорсткі карантинні заходи, попри спалах коронавірусу.

Фото: АР

Фото: АР

  • У листопаді в Берліні під час протестів проти обмежень, запроваджених для боротьби з COVID-19, на вулиці вийшли від 5 до 10 тисяч осіб. Поліція застосувала проти мітингувальників водомети та сльозогінний газ.