У центрі Берліна, у фоє готелю Radisson Blu, тріснув акваріум із мільйоном літрів води та рибами, затопивши готель і прилеглі вулиці.

Про це повідомляє Reuters.

За даними поліції, інцидент завдав шкоди мешканцям акваріума, а двоє людей отримали поранення осколками. Пожежна служба Берліна повідомила, що рятувальні собаки готуються шукати у будівлі тих, хто міг опинитися під уламками внаслідок вибуху. Близько 100 рятувальників прибули на місце, де стався інцидент.

AquaDom – акваріум для 1 500 тропічних риб, який має висоту 14 метрів і вважався найбільшим окремим циліндричним акваріумом у світі.

За словами представника Union Investment, що керує фондом нерухомості, якому належить майно – 1500 рибок з акваріума загинули. Він зазначив, що зараз триває порятунок риб із кількох менших акваріумів, які були поблизу AquaDom і змогли уникнути загибелі.

Речник пожежної бригади сказав, що досі незрозуміло, що стало причиною вибуху акваріума AquaDom.

“Пощастило, що аварія сталася вранці, коли в безпосередній близькості майже нікого не було. Якби це сталося не о 5:45 ранку, або навіть через годину, ми б, напевно, мали б жахливі людські втрати”, – заявила очільниця Берліна Франциска Гіффай.

Двоє людей, зокрема працівник готелю, отримали поранення від осколків скла, служби з надзвичайних ситуацій попросили близько 350 гостей готелю зібрати свої речі та покинути готель через побоювання, що можуть бути пошкоджені конструкції.

Зазначимо, що акваріум модернізували два роки тому, всередині зробили ліфт із прозорими стінками для відвідувачів. Деякі номери в готелі рекламували як такі, що мають вид на нього.