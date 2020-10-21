Про це повідомляє німецьке видання ZEIT.
Невідомі злочинці заляпали маслянистою рідиною не менше 70 об’єктів у Пергамском музеї, Новому музеї, Старій національній галереї та інших місцях. Плями залишилися на єгипетських саркофагах, кам’яних скульптурах і картинах XIX століття.
Фонд прусської культурної спадщини підтвердив пошкодження експонатів, а поліція Берліна проводить розслідування і оцінку матеріального збитку.
- У ніч з 21 на 22 серпня вандали спробували знищити скульптуру дівчинки з колосками, встановлену в пам’ять про жертв Голодомору на території Національного музею Голодомору-геноциду.