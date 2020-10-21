Про це повідомляє німецьке видання ZEIT.

Невідомі злочинці заляпали маслянистою рідиною не менше 70 об’єктів у Пергамском музеї, Новому музеї, Старій національній галереї та інших місцях. Плями залишилися на єгипетських саркофагах, кам’яних скульптурах і картинах XIX століття.

Фонд прусської культурної спадщини підтвердив пошкодження експонатів, а поліція Берліна проводить розслідування і оцінку матеріального збитку.

Фото: Вольфганг Кумм / dpa