Сьогодні, 31 березня, у столиці Німеччини в тестовому режимі розпочинає свою роботу український "Паспортний сервіс".

Про це йдеться у повідомленні Державної міграційної служби України.

Зазначається, що відкриття стаціонарного центру обслуговування громадян “Паспортний сервіс” у місті Берлін дозволить забезпечити українців дійсними паспортними документами, що надасть можливість їм отримувати фінансову та гуманітарну допомогу, дозволи на роботу, навчання та вільно перетинати кордони.

Зазначимо, що за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців із початку повномасштабної війни РФ в Україні на території Німеччини опинилися понад 1 мільйон вимушено переміщених українців, які потребують вирішення чимало питань з паспортними документами.

Центр обслуговування громадян “Паспортний сервіс” у Берліні знаходиться за адресою: Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, поверх 2.

Обслуговування відвідувачів здійснюється з понеділка по суботу включно з 9:00 до 18:00 за “живою” чергою (електронна черга запрацює згодом).

Відтак, тут громадяни України зможуть отримати такі послуги, як:

оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);

обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);

одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;

обмін посвідчення водія та страхування.

Нагадаємо, що станом на сьогодні окрім Німеччини підрозділи “Паспортного сервісу” вже доступні у чотирьох містах Польщі (Варшава, Краків, Гданськ, Вроцлав), у Туреччині (Стамбул), Словаччині (Братислава) та Чехії (Прага).