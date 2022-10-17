Про це повідомило видання Spiegel.

Глава Федеральної розвідувальної служби Бруно Каль сказав, що президент країни-агресора Володимир Путін фактично оголосив війну “всьому вільному демократичному світу”. Водночас Глава Федерального управління із захисту конституції Томас Хальденванг вважає, що напад на Україну “змінює правила гри” у політичній сфері, зокрема у питаннях безпеки.

У такий спосіб глави двох найбільших розвідувальних служб Німеччини звинуватили Путіна в нападі на весь Захід, коли той вирішив вдертися до України.

У квітні з Німеччини вислали 40 російських шпигунів. Томас Хальденванг вважає, що це – далеко не всі агенти, які перебувають у країні.

Видання додало, що у Німеччині впав поріг заборони для операцій російських спецслужб. У Німеччині вже стали розглядати сценарії можливих політичних вбивств, зазначило Управління захисту Конституції.

У 2019 році у Берліні сталося вбивство грузинського засланця. Розслідувачі Bellingcat та The Insider довели, що замовниками стала російська внутрішня секретна служба.