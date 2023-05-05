Поліція Берліна заборонила демонструвати російські та українські прапори біля радянських меморіалів у Трептовпарку, Тіргартені та Шьонгольцер Гайде упродовж 8 та 9 травня.

Про це повідомляє Berliner Morgenpost.

У ці два дні відзначають 78-му річницю закінчення Другої світової війни в Європі. У поліції Берліна зазначили, що з метою забезпечення “гідного вшанування пам’яті загиблих воїнів тодішньої радянської армії” навколо трьох меморіалів також заборонено виконання маршів і військових пісень.

Крім того, заборонено також “виголошувати гасла, які у зв’язку з ситуацією, що склалася, можуть бути сприйняті за схвалення, прославлення або героїзацію війни в Україні”.

Зазначається, що подібна заборона на прапори вже існувала минулого року. Тоді вона викликала багато критики з боку України, зокрема від тодішнього посла України в Німеччині Андрія Мельника.

Згідно з заявою Сенату, він хотів забезпечити, щоб вшанування пам’яті жертв Другої світової війни не було затьмарене можливими конфліктами у зв’язку з нинішньою повномасштабною війною в Україні.

Поліція Берліна висловила аналогічний аргумент у своїй заяві: “Акт пам’яті і поваги до цих пам’ятників і меморіалів повинен бути збережений і на тлі повномасштабної російсько-української війни. Ця війна не повинна виходити за межі демократичного дискурсу в Берліні, особливо з огляду на символічну дату”.

Зазначається, що як і минулого року, заборони не поширюються на дипломатів та ветеранів Другої світової війни, представників та делегації держав, які братимуть участь в офіційних пам’ятних заходах від імені держав, які безпосередньо брали участь у визволенні Німеччини.

До того ж, зібрання за межами визначених локацій не підлягають жодним обмеженням окрім загальних.