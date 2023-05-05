Про це повідомляє Berliner Morgenpost.
У ці два дні відзначають 78-му річницю закінчення Другої світової війни в Європі. У поліції Берліна зазначили, що з метою забезпечення “гідного вшанування пам’яті загиблих воїнів тодішньої радянської армії” навколо трьох меморіалів також заборонено виконання маршів і військових пісень.
Крім того, заборонено також “виголошувати гасла, які у зв’язку з ситуацією, що склалася, можуть бути сприйняті за схвалення, прославлення або героїзацію війни в Україні”.
Зазначається, що подібна заборона на прапори вже існувала минулого року. Тоді вона викликала багато критики з боку України, зокрема від тодішнього посла України в Німеччині Андрія Мельника.
Згідно з заявою Сенату, він хотів забезпечити, щоб вшанування пам’яті жертв Другої світової війни не було затьмарене можливими конфліктами у зв’язку з нинішньою повномасштабною війною в Україні.
Поліція Берліна висловила аналогічний аргумент у своїй заяві: “Акт пам’яті і поваги до цих пам’ятників і меморіалів повинен бути збережений і на тлі повномасштабної російсько-української війни. Ця війна не повинна виходити за межі демократичного дискурсу в Берліні, особливо з огляду на символічну дату”.
Зазначається, що як і минулого року, заборони не поширюються на дипломатів та ветеранів Другої світової війни, представників та делегації держав, які братимуть участь в офіційних пам’ятних заходах від імені держав, які безпосередньо брали участь у визволенні Німеччини.
До того ж, зібрання за межами визначених локацій не підлягають жодним обмеженням окрім загальних.
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- У Російській Держдумі ухвалили закон про відповідальність за “осквернення георгіївської стрічки”. Порушників каратимуть штрафом чи позбавленням волі на строк до 5 років.
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