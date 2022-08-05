Про це повідомляє Sueddeutsche Zeitung.
Рішення, про яке стало відомо в середу, різко розкритикував колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник. За словами представників управління, вони занепокоєні тим, що у танках, ймовірно, загинули люди.
Зазначається, що така виставка нібито “зачіпає зовнішньополітичні інтереси Німеччини”. Наразі управління району продовжує наполягати на своїй відмові.
Мельник відкинув аргументи влади району в інтерв’ю “Tagesspiegel”. На його думку, знищена військова техніка РФ, яка буде виставлена в центрі Берліна, повинна дати людям у Німеччині на власні очі відчути жорстоку війну на знищення. Він також звернувся до глави Берліна Франциски Ґіффай з проханням вирішити ситуацію.
- Нагадаємо, що у Києві відбувається безоплатна волонтерська виставка “Спротив-2022”. На ній представлено десятки “експонатів”, залишених росіянами на українській землі. Зокрема, зброя, особисті речі тощо.
- У Чехії провели виставку знищенної російської військової техніки Збройними силами України. Вона стартувала 11 липня у Празі.
- Також на День Києва на Михайлівській площі зібралися містяни подивитися на виставку російської спаленої техніки. Через безпекову ситуацію в столиці не проходили святкові заходи, тому місцеві разом з дітьми прийшли на площу.