Окружне управління берлінського району Мітте не погодилося провести виставку знищеної в Україні російської військової техніки перед посольством РФ.

Про це повідомляє Sueddeutsche Zeitung.

Рішення, про яке стало відомо в середу, різко розкритикував колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник. За словами представників управління, вони занепокоєні тим, що у танках, ймовірно, загинули люди.

Зазначається, що така виставка нібито “зачіпає зовнішньополітичні інтереси Німеччини”. Наразі управління району продовжує наполягати на своїй відмові.

Мельник відкинув аргументи влади району в інтерв’ю “Tagesspiegel”. На його думку, знищена військова техніка РФ, яка буде виставлена ​​в центрі Берліна, повинна дати людям у Німеччині на власні очі відчути жорстоку війну на знищення. Він також звернувся до глави Берліна Франциски Ґіффай з проханням вирішити ситуацію.