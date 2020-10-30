Про це повідомляє агентство Reuters. Крім того, про це повідомляється в Instagram-акаунті музею.
З п’ятниці, 30 жовтня, воскова фігура Трампа знаходиться безпосередньо в контейнері, набитому мішками зі “сміттям”. З нього стирчать невеликі таблички з написами англійською мовою: “Ви звільнені!”, “Фейкові новини!” (часто вживаний Трампом вираз щодо ЗМІ), “Я люблю Берлін”.
На контейнері, який стоїть у музеї на тлі вивіски “Trump Tower” (хмарочос у Нью-Йорку, яким володіє Трамп), написано: “Dump Trump. Make America Great again”.
Madame Tussauds in Berlin loaded its effigy of President Trump into a dumpster, a move apparently intended to reflect its expectations of #Election2020 https://t.co/YgPEZnLfnj pic.twitter.com/C7L6kVczNy
— Reuters (@Reuters) October 30, 2020
У музеї відзначили, що нове місце розташування фігури Трампа “має швидше символічний характер напередодні виборів у США”.
“Ми тут, у музеї мадам Тюссо в Берліні, перемістили воскову фігуру Дональда Трампа, і це є підготовчий захід”, – повідомили в музеї.
В Instagram-акаунті музею сказано, що таким чином співробітники вирішили звільнити місце для скульптури наступного голови Білого дому.
Поки незрозуміло, як довго фігура Трампа міститиметься в сміттєвому контейнері.
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- У січні 2017 року фігура обраного президента США Дональда Трампа з’явилася в лондонському Музеї воскових фігур мадам Тюссо.
- У квітні 2018 року в філії музею мадам Тюссо в Нью-Йорку з’явилася воскова фігура першої леді США Меланії Трамп.