Про це повідомляє агентство Reuters. Крім того, про це повідомляється в Instagram-акаунті музею.

З п’ятниці, 30 жовтня, воскова фігура Трампа знаходиться безпосередньо в контейнері, набитому мішками зі “сміттям”. З нього стирчать невеликі таблички з написами англійською мовою: “Ви звільнені!”, “Фейкові новини!” (часто вживаний Трампом вираз щодо ЗМІ), “Я люблю Берлін”.

На контейнері, який стоїть у музеї на тлі вивіски “Trump Tower” (хмарочос у Нью-Йорку, яким володіє Трамп), написано: “Dump Trump. Make America Great again”.

Madame Tussauds in Berlin loaded its effigy of President Trump into a dumpster, a move apparently intended to reflect its expectations of #Election2020 https://t.co/YgPEZnLfnj pic.twitter.com/C7L6kVczNy

— Reuters (@Reuters) October 30, 2020