Про це повідомляє агентство Reuters. Крім того, про це повідомляється в Instagram-акаунті музею.

З п’ятниці, 30 жовтня, воскова фігура Трампа знаходиться безпосередньо в контейнері, набитому мішками зі “сміттям”. З нього стирчать невеликі таблички з написами англійською мовою: “Ви звільнені!”, “Фейкові новини!” (часто вживаний Трампом вираз щодо ЗМІ), “Я люблю Берлін”.

На контейнері, який стоїть у музеї на тлі вивіски “Trump Tower” (хмарочос у Нью-Йорку, яким володіє Трамп), написано: “Dump Trump. Make America Great again”.

У музеї відзначили, що нове місце розташування фігури Трампа “має швидше символічний характер напередодні виборів у США”.

“Ми тут, у музеї мадам Тюссо в Берліні, перемістили воскову фігуру Дональда Трампа, і це є підготовчий захід”, – повідомили в музеї.

В Instagram-акаунті музею сказано, що таким чином співробітники вирішили звільнити місце для скульптури наступного голови Білого дому.

Поки незрозуміло, як довго фігура Трампа міститиметься  в сміттєвому контейнері.

Фото: cosmopolitan.com

 

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Публикация от Madame Tussauds Berlin (@tussaudsberlin)

  • У січні 2017 року фігура обраного президента США Дональда Трампа з’явилася в лондонському Музеї воскових фігур мадам Тюссо.
  • У квітні 2018 року в філії музею мадам Тюссо в Нью-Йорку з’явилася воскова фігура першої леді США Меланії Трамп.