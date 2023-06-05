Джерело: начальник Бериславської РВА Володимир Літвінов.

За його словами, внаслідок удару виробничі цехи машинобудівного заводу пошкоджено. Стосовно жертв серед населення немає.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко додав, що у ніч проти 5 червня росіяни шість разів атакували Суворовський та Корабельний райони Херсона й Молодіжне (33 снаряди).

Ще було уражено (77 снарядів) острівну та лівобережну частину Херсонської міської територіальної громади, а саме дачні ділянки.

“Вчора ворог тричі обстріляв Херсонську міську територіальну громаду, використавши 26 снарядів. Було влучено у Наддніпрянське, Антонівку, Молодіжне”, — зазначив начальник РВА.

Внаслідок ворожих дій у громаді поранено двох людей.