Джерело: російська “Медуза”.
Один з прямих етерів опублікував Telegram-канал “Двач”. У ньому людина у формі та наручниках на зап’ястях стрибає, кукурікає та кудахче за донати від передплатників.
Поліцейські викрили блогера під час моніторингу мережі. Вони прийшли до нього додому та вилучили форму.
Виявилося, що чоловік придбав форму дорожньо-патрульної служби у воєнторгу. Він ніколи не служив у правоохоронних органах.
“Якщо хтось це взяв надто близько до серця, хотів би перед ними вибачитися. Я не мав злого наміру когось там образити. Це було жартома”, — записав відеовибачення чоловік.
На нього склали протокол про незаконне носіння форми (частина 1 статті 17.12 КпАП РФ).
- Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що на територію регіону зайшли нібито українські ДРГ. Речник ГУР Андрій Юсов зазначив, що операцію проводять виключно громадяни Росії. Він також повідомив про те, що нібито снарядами пошкоджено три приватні житлові будинки у Грайвороні. Також, за його словами, є влучення і в будівлю адміністрації.
- В Офісі президента України заперечили причетність нашої держави до подій. В українській розвідці заявили BBC, що за події у Бєлгороді відповідають “певні російські групи”.
- 22 травня у Бєлгородській області РФ пролунали сирени. Влада регіону заявила про масований обстріл, проте порадила населенню “не панікувати”. Згодом з’явилась інформація про нібито поранення заступника голови адміністрації Грайворона у результаті “обстрілу”.