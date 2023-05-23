У російському Бєлгороді 34-річний місцевий житель кукарікав у поліцейській формі за донати. На нього склали протокол.

Джерело: російська “Медуза”.

Один з прямих етерів опублікував Telegram-канал “Двач”. У ньому людина у формі та наручниках на зап’ястях стрибає, кукурікає та кудахче за донати від передплатників.

Поліцейські викрили блогера під час моніторингу мережі. Вони прийшли до нього додому та вилучили форму.

Виявилося, що чоловік придбав форму дорожньо-патрульної служби у воєнторгу. Він ніколи не служив у правоохоронних органах.

“Якщо хтось це взяв надто близько до серця, хотів би перед ними вибачитися. Я не мав злого наміру когось там образити. Це було жартома”, — записав відеовибачення чоловік.

На нього склали протокол про незаконне носіння форми (частина 1 статті 17.12 КпАП РФ).