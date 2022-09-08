У російському Бєлгороді відбувся вибух на електричній підстанції. Внаслідок чого у частині міста та сусідніх населених пунктах немає водо- та електропостачання.

Про це повідомив мер Бєлгорода Антон Іванов.

За його словами наразі відповідні служби усувають наслідки аварії на підстанції “Південна”: “Сьогодні вночі без електрики залишилося кілька вулиць на Харківській горі, виникли проблеми з водопостачанням”, — написав Іванов.

Також запускаються резервні схеми, щоби відновити електропостачання у повному обсязі. Він додав, що проводяться “складні ремонтні роботи”. Усі об’єкти в зоні відключення вже підключені до резервної мережі.

За інформацією Білводоканалу обидві каналізаційні насосні станції з електроенергією, а також з електроенергією водозабори та ПНР. Йде запуск водопостачання.

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ДОВІДКА. Це далеко не перші повідомлення про вибухи у місті. Ще раніше, у квітні 2022 року розслідувачі з міжнародної мережі Conflict Intelligence Team запевняли, що ракетний удар біля міста Бєлгород був завданий з боку РФ.

Водночас на думку начальника Головного управління розвідки Кирило Буданова, росіяни мають звикати до провокацій, які здійснюють їхні військові, зокрема до інцидентів в Бєлгороді.

Коли на початку липня щонайменше троє людей загинули та десятки будинків пошкоджені в Бєлгороді, високопоставлений російський чиновник Андрій Клішас звинуватив Україну в обстрілі Білгорода та закликав до негайної “руйнівної” військової відповіді.