Про це повідомив мер Бєлгорода Антон Іванов.
За його словами наразі відповідні служби усувають наслідки аварії на підстанції “Південна”: “Сьогодні вночі без електрики залишилося кілька вулиць на Харківській горі, виникли проблеми з водопостачанням”, — написав Іванов.
Також запускаються резервні схеми, щоби відновити електропостачання у повному обсязі. Він додав, що проводяться “складні ремонтні роботи”. Усі об’єкти в зоні відключення вже підключені до резервної мережі.
За інформацією Білводоканалу обидві каналізаційні насосні станції з електроенергією, а також з електроенергією водозабори та ПНР. Йде запуск водопостачання.
ДОВІДКА. Це далеко не перші повідомлення про вибухи у місті. Ще раніше, у квітні 2022 року розслідувачі з міжнародної мережі Conflict Intelligence Team запевняли, що ракетний удар біля міста Бєлгород був завданий з боку РФ.
Водночас на думку начальника Головного управління розвідки Кирило Буданова, росіяни мають звикати до провокацій, які здійснюють їхні військові, зокрема до інцидентів в Бєлгороді.
Коли на початку липня щонайменше троє людей загинули та десятки будинків пошкоджені в Бєлгороді, високопоставлений російський чиновник Андрій Клішас звинуватив Україну в обстрілі Білгорода та закликав до негайної “руйнівної” військової відповіді.
- У російському Бєлгороді пролунали вибухи. За попередніми даними жертв немає, а в місті спрацювало ППО.
- Нагадаємо, у російському місті Бєлгород, що межує з Харківською областю, загорілася нафтобаза. Губернатор області В’ячеслав Гладков стверджує, що удар по нафтобазі завдали з українських гвинтокрилів.
- За словами речника російського президента Дмитра Пєскова, пожежа на нафтобазі у російському Бєлгороді не сприяє мирним перемовинам між Україною та РФ.