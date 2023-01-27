Вранці 27 січня у Бєлгородській області РФ трапилася ДТП за участю вантажівки з російськими військовиками. Є постраждалі, двоє – у тяжкому стані.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

Зазначається, що на дорозі у селі Гостищеве перекинулась вантажівка “Камаз”, яка перевозила російських військових.

Як наслідок – постраждало шестеро російських армійців. Їх доправили до Бєлгородського військового шпиталю.

Зазначається, що двоє постраждалих отримали важкі поранення: в одного – забій поперекового відділу та, ймовірно, закритий перелом хребта, а в іншого – закритий перелом поперечних відростків хребців поперекового відділу.

Причиною ДТП, за однією з версій, могли стати несприятливі погодні умови, а саме температура повітря -13 градусів.