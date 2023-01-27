Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.
Зазначається, що на дорозі у селі Гостищеве перекинулась вантажівка “Камаз”, яка перевозила російських військових.
Як наслідок – постраждало шестеро російських армійців. Їх доправили до Бєлгородського військового шпиталю.
Зазначається, що двоє постраждалих отримали важкі поранення: в одного – забій поперекового відділу та, ймовірно, закритий перелом хребта, а в іншого – закритий перелом поперечних відростків хребців поперекового відділу.
Причиною ДТП, за однією з версій, могли стати несприятливі погодні умови, а саме температура повітря -13 градусів.
- 9 листопада з’явилася інформація про загибель призначеного РФ “заступника голови” окупаційної “адміністрації” Херсонської області Кирила Стремоусова у ДТП.