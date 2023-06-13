У Бєлгородській області триває збройна боротьба громадян Росії проти режиму Путіна, а з населенням регіону держава-агресорка проводить жорстокі фільтраційні заходи.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України з посиланням на заяву представника ГУР МОУ Андрія Юсова.

“Силовики й працівники ФСБ РФ масово звинувачують місцеве населення в нелояльності – ледь не в зраді, перевіряють на предмет зв’язків із повстанцями – російським добровольчим корпусом (РДК) та легіоном “Свобода Росії”, – повідомив представник української розвідки.

За його словами, відповідні дії РФ посилюють невдоволення серед місцевих мешканців Бєлгородської області та розширюють базу підтримки російських повстанців.

“РДК та “Свобода Росії” достатньо автономні та медійно активні. Тому усі охочі долучитись можуть напряму звертатися до цих підрозділів. Це вже зробили сотні росіян, які приїхали з території ЄС боротися проти режиму Путіна. А щодо небезпек для України та певної контррозвідувальних заходів [щодо новобранців], то вони, звісно, проводяться”, – розповів Андрій Юсов.

Також він зазначив, що Україна підтримує всіх людей доброї волі, які засуджують ганебну війну Росії, шанують міжнародне право і український суверенітет, але участі у бойових діях на території Росії Україна не веде.

“Українські сили безпеки і оборони зосереджені на звільненні власних територій. Те, що відбувається “за порєбріком” – це справа росіян”, – наголосив Андрій Юсов.