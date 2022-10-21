Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков у Telegram.
За його словами, внаслідок прямого влучання снаряда сталася пожежа на “одному з промислових підприємств” Шебекинського округу.
Водночас він зауважив, що нібито є одна постраждала: “Бригада медиків уже доставляє її в лікарню. Всі оперативні служби знаходяться на місці. Більш докладна інформація буде пізніше”, — додав Гладков.
Зауважимо, що це – вже не перша пожежа у прикордонних регіонах РФ, про яку заявляють окупанти. Так, 14 жовтня у Бєлгороді сталася пожежа на підстанції. Також у районі села Тимонове Валуйського міського округу Бєлгородської області спалахнув склад із боєприпасами, мешканців найближчих сіл евакуювали.
- 17 жовтня військовий літак Су-34 впав на житловий будинок у Єйську Краснодарського краю РФ. За попередніми даними, льотчики встигли катапультуватись. Наразі відомо, що одна людина загинула, ще трьох, зокрема й дитину, шпиталізували у тяжкому стані.