У Бєлгородській області РФ виникла пожежа на промисловому підприємстві. Місцева влада стверджує, що причиною займання є обстріл.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков у Telegram.

За його словами, внаслідок прямого влучання снаряда сталася пожежа на “одному з промислових підприємств” Шебекинського округу.

Водночас він зауважив, що нібито є одна постраждала: “Бригада медиків уже доставляє її в лікарню. Всі оперативні служби знаходяться на місці. Більш докладна інформація буде пізніше”, — додав Гладков.

Зауважимо, що це – вже не перша пожежа у прикордонних регіонах РФ, про яку заявляють окупанти. Так, 14 жовтня у Бєлгороді сталася пожежа на підстанції. Також у районі села Тимонове Валуйського міського округу Бєлгородської області спалахнув склад із боєприпасами, мешканців найближчих сіл евакуювали.