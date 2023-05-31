Джерело: The Guardian та губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков.

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявив, що ситуація в Шебекіно погіршується. Саме тому від сьогодні із міста почнуть евакуювати дітей.

“Ситуація в Шебекіно погіршується. Сьогодні ми починаємо евакуацію дітей із Шебекинського та Грайворонського районів”, – повідомив Гладков.

За його словами вже сьогодні, 31 травня, перші 300 дітей будуть відправлені до Воронежа.

Також він зазначив, що нібито внаслідок нічного обстрілу в Шебекіно поранено чотирьох осіб.

Нагадаємо, що 22 травня підрозділи російського добровольчого корпусу (РДК) та легіон “Свобода Росії” (ЛСР) здійснили рейд у Бєлгородську область РФ. Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що це стало несподіванкою для росіян.

Російські джерела вранці 22 травня повідомили, що загін РДК і ЛСР у складі двох танків, БТР і ще дев’яти БТРів перетнув міжнародний кордон і захопив селище Козинка в Грайворонському районі Бєлгородської області. в межах 600 метрів від кордону з Сумською областю.

Декілька російських джерел стверджували, що потім угруповання захопило населені пункти Глотово і Гора-Поділ (3 км і 5 км від кордону відповідно), хоча деякі російські мілблогери заперечували твердження, що атака повністю захопила Глотово або Гору-Поділ, натомість повідомляючи, що сили РДК дісталися лише до Глотівського будинку культури.

РДК також опублікував кадри, на яких нібито видно тіло російського прикордонника на прикордонній станції, ймовірно, з прикордонного переходу біля Козинки.

Згодом російські мілблогери заявили, що російські війська повернули контроль над усіма трьома населеними пунктами.

Українські офіційні особи зазначили, що знають про напад, але заперечили будь-яку пряму причетність Збройних сил України. Зокрема речник Головного управління розвідки України (ГУР) Андрій Юсов зазначив, що РДК і ЛСР складаються виключно з громадян Росії, і повідомив, що угруповання почали операцію в Бєлгородській області зі “звільнення цих територій… від так званого режиму Путіна” і щоб створити “зону безпеки” біля кордону, щоб захистити мирне населення України від подальших обстрілів з боку Росії”.

Рейд викликав низку відповідей місцевих і федеральних російських посадовців. Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков оголосив про початок режиму антитерористичної операції з метою “забезпечення безпеки громадян Бєлгородської області”.