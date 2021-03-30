Про це повідомили на сайті Білого дому.
Тим, хто постраждав від насильства на расовому ґрунті й має азійське походження – передбачено 49,5 мільйона доларів допомоги із “Плану порятунку Америки”.
Міністерству юстиції доручили звернути увагу на проблему зростання кількості злочинів на ґрунті ненависті стосовно американців азійського походження.
“Ми не можемо мовчки спостерігати за сплеском насилля стосовно американців азійського походження. Це неправильно, це не по-американськи, і це необхідно припинити”, – сказав Байден.
Також Білий дім ініціював створення нової робочої групи по боротьбі з ксенофобією щодо людей азійського походження у сфері охорони здоров’я.
Нагадаємо, 16 березня в американській Атланті і передмісті відбулися три збройні напади, в результаті яких загинули щонайменше вісім осіб. Підозрюваного затримали.
- За даними правоохоронців, четверо людей були вбиті, одна поранена в масажному салоні Young в передмісті Атланти. Пізніше стало відомо про напад на ще два аналогічних заклади – Gold Massage Spa і Aroma Therapy Spa. В Gold Spa загинули три жінки, в Aroma Spa – ще одна жінка.
- 21-річний американець з Атланти (штат Джорджія) Роберт Аарон Лонг, який убив шістьох азіатських жінок, діяв, можливо, не через расову неприязнь. Хлопець лікувався від сексуальної адикції.
- Минулими вихідними по всій території США пройшли масові демонстрації і пікети у відповідь на стрілянину у спа-центрі в столичному районі Атланти у Джорджії. Тоді 21-річний американець Роберт Аарон Лонг вбив шістьох жінок азіатського походження.