В адміністрації президента США Джо Байдена анонсували нові заходи у відповідь на сплеск насильства щодо азійців. Один з пунктів - фінансова допомога.

Про це повідомили на сайті Білого дому.

Тим, хто постраждав від насильства на расовому ґрунті й має азійське походження – передбачено 49,5 мільйона доларів допомоги із “Плану порятунку Америки”.

Міністерству юстиції доручили звернути увагу на проблему зростання кількості злочинів на ґрунті ненависті стосовно американців азійського походження.

“Ми не можемо мовчки спостерігати за сплеском насилля стосовно американців азійського походження. Це неправильно, це не по-американськи, і це необхідно припинити”, – сказав Байден.

Також Білий дім ініціював створення нової робочої групи по боротьбі з ксенофобією щодо людей азійського походження у сфері охорони здоров’я.

Нагадаємо, 16 березня в американській Атланті і передмісті відбулися три збройні напади, в результаті яких загинули щонайменше вісім осіб. Підозрюваного затримали.