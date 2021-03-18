Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що адміністрація Джо Байдена незабаром анонсує "покарання" щодо Росії за втручання в американські президентські вибори 2020 року.

Про це вона сказала під час брифінгу.

Псакі зробила акцент на тому, що США, як і раніше, готові до співпраці з Російською Федерацією. При цьому, в таких аспектах, як доведене втручання в американські вибори – будуть діяти жорстко. В цьому напрямку у адміністрації Байдена зовсім інший підхід, ніж у адміністрації його попередника Дональда Трампа.

Прессекретарка Білого дому сказала, що “відносини нинішньої адміністрації з росіянами будуть сильно відрізнятися від відносин, які ми спостерігали протягом останніх чотирьох років”.

“Звичайно, Росія понесе відповідальність за свої дії”, – однозначно заявила Псакі.

Що стосується конкретних заходів, які можна розглядати, як “покарання за втручання у вибори”, Псакі сказала:

“Найближчим часом ми розповімо про це докладніше”.

Однозначно, це буде “тиск” на РФ.

“Вони повинні заплатити ціну, як сказав президент минулого вечора. Ми не збираємося шукати інших шляхів, як це було останні чотири роки, і ми продовжимо тиснути на них”, – сказала речник Білого дому.

Вона пояснила, що “покарання” для Росії необхідне, щоб показати американцям та іншим країнам, що буде з “противником” США:

“Президент вважав важливим опублікувати розсекречену частина доповіді (про втручання іноземних держав у американські вибори, – ред.), в якій містяться оцінки, проведені за попередньої адміністрації … Важливо, щоб населення країни, члени Конгресу, інші країни розуміли, які їхні дії , і чи хочемо ми, щоб наші противники, такі як Росія, намагалися розділити нас. І одна з наших стратегій – відкрито викривати їх тактику, щоб світ знав про них. Тому ми і оприлюднили цю доповідь”.

Крім прямого втручання Росії в американські вибори, адміністрація Байдена запросила у розвідслужб дані й з інших питань. Зокрема, про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, масштабну хакерську атаку на федеральні відомства США та про винагороди за вбивство американських військових в Афганістані.

“Ми запросили нову оцінку з боку національної розвідки в чотирьох питань й будемо реагувати на дії в кожному з них в найближчі тижні”, – сказала Дженніфер Псакі.

Після заяви президента США Джо Байдена про те, що президент РФ Володимир Путін – “вбивця”, а Росія відповість за втручання в американські вибори, Кремль відкликав свого посла Анатолія Антонова в Москву для проведення консультацій щодо подальших дій.

У той же час США не планують робити те ж саме стосовно свого посла в РФ Джона Саллівана. Той може продовжувати дипломатичну місію.

Про що йдеться у звіті американської розвідки?

Розвідка США представила розсекречену доповідь з доказами щодо втручання Росії в процес американських президентських виборів. У ній сказано, що президент РФ Володимир Путін особисто керував деякими процесами несанкціонованого втручання.

За даними розвідки, Путін та низка російських урядових організацій докладали зусиль до очорнення кандидатури президента Джо Байдена і Демократичної партії, підтримки колишнього президента США Дональда Трампа, підриву суспільної довіри до виборчого процесу та загострення соціально-політичних суперечок у США.

“Ключовим елементом стратегії Москви під час цього виборчого циклу було використання людей, пов’язаних із російською розвідкою, щоб просувати наративи, включно з оманливими і необґрунтованими звинуваченнями проти президента Байдена, – через американські медіа, посадовців, відомих особистостей, включно з близькими до експрезидента Трампа і його адміністрації”, – йдеться у звіті.

У документі наголошується, що Путін міг контролювати діяльність українського нардепа Андрія Деркача, котрий “зіграв важливу роль” в діяльності РФ щодо впливу на вибори.

Також зазначається, що Деркач “має зв’язки із російськими офіційними особами, як і з російськими спецслужбами”.

Згідно із доповіддю, Деркач у 2020 році чотири рази публікував аудіозаписи, якими намагався довести причетність Джо Байдена до начебто корупційних дій, пов’язаних з Україною. Такі дії нардепа були спрямовані на “забезпечення переобрання президента Трампа”.

Основна ідея, яку поширювали з Росії, залишилася незмінною: нібито корупційні зв’язки між президентом Байденом, його сім’єю та іншими офіційними особами США та України.

За даними розвідки США, російські спецслужби “використовували довірених осіб, пов’язаних з Україною, і зв’язки цих довірених осіб, зокрема їх контакти в США, щоб поширити цей наратив, щоб дати Москві правдоподібне заперечення їх причетності”.