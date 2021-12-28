У Білому домі назвали дату переговорів між США та Росією, щодо контролю над озброєннями та ситуації на кордоні України. Зустріч заплановано на 10 січня 2022 року.

Про це українській службі “Голосу Америки” повідомив посадовець Ради з національної безпеки США.

Як очікується, на переговорах представники США та Росії обговорять безпекову ситуацію довкола України та діяльність НАТО в Європі.

“Сполучені Штати очікують на участь з Росією в платформі Стратегічного діалогу з безпеки 10 січня. На додачу, наскільки ми розуміємо, РФ та НАТО мають намір провести зустріч Ради Росія – НАТО 12 січня, а засідання Постійної ради ОБСЄ заплановано на 13-те число”, – йдеться в повідомленні.

У Білому Домі наголосили, що президент Байден планує діяти в ситуації з Україною шляхом стримування та дипломатії.

“Як Альянс маємо єдність щодо наслідків, з якими стикнеться Росія, якщо почне наступ на Україну. Але ми також єдині в нашій готовності брати участь у принциповій дипломатії з Росією”, – підкреслили в Раді з нацбезпеки США.

Тим часом у Москві дату також підтвердили. Заступник голови МЗС країни-агресора Сергій Рябков заявив, що “переговори по гарантіях безпеки можуть відбуватися 10 січня”.