Про це українській службі “Голосу Америки” повідомив посадовець Ради з національної безпеки США.

Як очікується, на переговорах представники США та Росії обговорять безпекову ситуацію довкола України та діяльність НАТО в Європі.

“Сполучені Штати очікують на участь з Росією в платформі Стратегічного діалогу з безпеки 10 січня. На додачу, наскільки ми розуміємо, РФ та НАТО мають намір провести зустріч Ради Росія – НАТО 12 січня, а засідання Постійної ради ОБСЄ заплановано на 13-те число”, – йдеться в повідомленні.

У Білому Домі наголосили, що президент Байден планує діяти в ситуації з Україною шляхом стримування та дипломатії.

“Як Альянс маємо єдність щодо наслідків, з якими стикнеться Росія, якщо почне наступ на Україну. Але ми також єдині в нашій готовності брати участь у принциповій дипломатії з Росією”, – підкреслили в Раді з нацбезпеки США.

Тим часом у Москві дату також підтвердили. Заступник голови МЗС країни-агресора Сергій Рябков заявив, що “переговори по гарантіях безпеки можуть відбуватися 10 січня”.