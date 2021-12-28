Про це українській службі “Голосу Америки” повідомив посадовець Ради з національної безпеки США.
Як очікується, на переговорах представники США та Росії обговорять безпекову ситуацію довкола України та діяльність НАТО в Європі.
“Сполучені Штати очікують на участь з Росією в платформі Стратегічного діалогу з безпеки 10 січня. На додачу, наскільки ми розуміємо, РФ та НАТО мають намір провести зустріч Ради Росія – НАТО 12 січня, а засідання Постійної ради ОБСЄ заплановано на 13-те число”, – йдеться в повідомленні.
У Білому Домі наголосили, що президент Байден планує діяти в ситуації з Україною шляхом стримування та дипломатії.
“Як Альянс маємо єдність щодо наслідків, з якими стикнеться Росія, якщо почне наступ на Україну. Але ми також єдині в нашій готовності брати участь у принциповій дипломатії з Росією”, – підкреслили в Раді з нацбезпеки США.
Тим часом у Москві дату також підтвердили. Заступник голови МЗС країни-агресора Сергій Рябков заявив, що “переговори по гарантіях безпеки можуть відбуватися 10 січня”.
- Нагадаємо, раніше стало відомо, що Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликає засідання, на яке запрошують Росію. Ця зустріч може відбутись вперше за два з половиною роки.
- Влада Німеччини готова до будь-яких моделей діалогу з Москвою стосовно ситуації в Україні. Проте, найрезультативнішим там вважають “нормандський формат”.
- Очільники міністерств оборони Німеччини і Литви виступили із заявою, що Росії не можна давати можливість організовувати поділ Європи на “сфери впливу” чи вказувати партнерам НАТО, як їм будувати свою політику.
- Як повідомлялось раніше, Росія готується до потенційного вторгнення в Україну. США поділилися з європейськими союзниками розвідувальними даними, включно з картами, які показують нарощування російських військ і артилерії для підготовки до швидкого широкомасштабного прориву в Україну з кількох місць.
- Пізніше Президент РФ Володимир Путін на пресконференції у Москві заявив, що у разі просування НАТО на схід Росія дасть жорстку відповідь, не виключено, що і з повномасштабним вторгненням в Україну.