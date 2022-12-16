Про це повідомляє DefenseOne, посилаючись на слова координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі.
“Ми не бачимо жодних ознак того, що найближчим часом відбудеться наступ на Київ, але ми уважно стежимо за цим”, – сказав Кірбі.
Крім того, американці не бачать нічого, що свідчило б про те, що президент РФ Володимир Путін відійшов від “своїх максималістських цілей щодо України”.
Кірбі зауважив, що наразі ніщо не вказує на наміри росіян та їхнього президента закінчити розв’язану ними війну проти України дипломатичним шляхом або шляхом переговорів.
За словами представника Білого дому, Путін продовжує купувати іранські безпілотники та прагне поглибити оборонні відносини з Іраном, шукаючи джерела боєприпасів в інших місцях по всьому світу.
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