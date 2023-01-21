За словами речника Білого дому з питань національної безпеки й оборони Джона Кірбі, Німеччина сама вирішуватиме чи надавати Україні танки Leopard.

Про це він розповів, говорячи про результати зустрічі в Рамштайні в інтерв’ю “Голосу Америки”.

“Ми знаємо, що Німеччина працює над власним процесом щодо танків Leopard, які є чудовими танками, дуже потужними, не вимагатимуть від українців надмірної кількості підготовки, якщо Німеччина захоче рухатися в цьому напрямку. Але це питання є ключовим. Це є рішення Німеччини”, — сказав речник.

Кірбі зауважив, у США хочуть, щоби союзники давали Україні те, що вони “можуть, коли вони можуть і де вони можуть, і в тому розмірі та масштабі, які їх влаштовують”.

Зазначимо, що 19 січня відбулася зустріч міністра оборони США Ллойда Остіна з його німецьким колегою Борисом Пісторіусом. Посадовці обговорювали надання Україні німецьких танків Leopard 2, однак дійти згоди не змогли.

Видання CNN, посилаючись на свої джерела серед офіційних осіб США зазначило, що перемовини Ллойда та Пісторіуса були безрезультатними: Німеччина не погодилась надати Україні танки Leopard 2.

Крім цього, 19 січня під час голосування німецький Бундестаг не підтримав пропозицію опозиційної фракції ХДС/ХСС передати танки Leopard 1 і Leopard 2 Україні.

Водночас після дебатів, фракції підтримали пропозицію передати питання для подальшого обговорення Комітету у закордонних справах.

За продовження та посилення озброєння України виступають консерватори та три партії керівної коаліції. Тоді як проти виступають “Альтернатива для Німеччини” та Ліві.

Заступник голови депутатської групи ХДС/ХСС Давід Вадефуль закликав канцлера Олафа Шольца “врешті-решт надати зелене світло для постачання основних бойових танків Leopard” на тлі загрози нового наступу РФ на Україну. Депутат нагадав, що Бундестаг ще навесні минулого року прийняв рішення посилити підтримку України важким озброєнням.

“Важка зброя – це танки”, – акцентував Вадефуль. На складах німецької оборонної промисловості є близько 200 старіших, але хороших танків Leopard 1, які можуть бути надані Україні негайно.

Він також наголосив, що з огляду на готовність Польщі, Іспанії та Фінляндії передати танки Leopard 2, аргумент про те, що Німеччина “не діятиме самостійно”, більше не є обґрунтованим. На його переконання, Німеччина зараз виступає у ролі “гальмівної колодки” серед союзників по НАТО.

Своєю чергою, депутат від панівної СДПН Дітмар Нітан зауважив, що “Україна має отримати можливість повернути контрольовані росіянами території та виграти війну”, і визнав, що для цього Україні “потрібні танки”. Проте, політик не виключив, що 20 січня, на зустрічі в Рамштайні сторони почують “суттєві рішення”.