Група чиновників Білого дому пропонувала скористатися 25-ю поправкою Конституції США й відсторонити Дональда Трампа від управління країною після подій 6 січня, апелюючи до його психічної неврівноваженості.

Про це повідомляє американське видання USA TODAY.

У США вийшла друком книга кореспондента американського видання ABC News Джонатана Карла “Зрада” (Betrayal). Він є автором бестселера New York Times “Перший ряд на шоу Трампа”, який було опубліковано у 2020 році.

Журналіст описав відчуття Трампа та ставлення до його прихильників, які разом з 45-м американським президентом намагалися тиснути на віцепрезидента США Майка Пенса з вимогою не визнавати результати виборів та не проголошувати Джо Байдена новообраним американським лідером.

На думку автора, Трамп тоді вважав, що його оточують зрадники, які не вірять в його чесну перемогу на виборах. Саме тому Трамп намагався робити все задля того, аби “його друзі та союзники заплатили за зраду”. За словами Карла, “Трамп з ніжністю згадував про події 6 січня (штурм Капітолія). Він був переконаний, що якби події розгортались трохи інакше – він залишився б американським президентом”.

6 січня, під час штурму Капітолія, генерал Джон Келлі сказав, що представники Білого дому мали втрутитися, оголосити Трампа психічно неврівноваженим та зняти з посади. Законною підставою для цього є 25-та поправка Конституції. Тоді ж інші представники Трампа висловили аналогічну позицію та об’єдналися, аби не дати президентові ще більше нашкодити країні, тоді як інші відразу вирішили звільнитися, аби не бути причетними до цього. Ідею щодо відсторонення Трампа тоді підтримав міністр фінансів Стівен Мнучін.

Мнучін не підтвердив, що підтримував таку ідею, а держсекретар Майк Помпео сказав, що це неправда.

Хронологія штурму Капітолія

По обіді 6 січня в будівлі Капітолія у Вашингтоні розпочалося спільне засідання Палати представників та Сенату США. Конгрес мав підрахувати та затвердити голоси виборників, остаточно оголосивши про перемогу обраного президента Джо Байдена.

Напередодні засідання у Вашингтоні розпочався анонсований Дональдом Трампом мітинг його прихильників. На протест з’їхалися люди з усієї країни.

Про акцію було відомо заздалегідь, але залучених до охорони Капітолія правоохоронців не вистачило, аби захистити будівлю.

Вранці перед засіданням відбувалися бійки між протестувальниками та поліціянтами. За годину до засідання Трамп звернувся до багатотисячного натовпу прихильників з промовою, у якій напав на “слабких республіканців” та заохотив протестувальників прямувати до будівлі Капітолія.

Невдовзі після початку засідання Конгресу протестувальники почали штурмувати Капітолій. Спершу вони прорвалися через металеві барикади в задній частині будівлі. Поліціянтам вдалося затримати рух натовпу на сходах будівлі, однак ненадовго: протестувальники потрапили всередину.

Це відбулося в той час, як законодавці затвердили голоси виборників у двох перших за алфавітним списком штатах — Алабамі та Алясці. В момент захоплення будівлі Сенат та Палата представників взяли перерву для обговорення заперечень щодо голосування в Аризоні та розійшлися у різні зали.

Засідання було зупинено, а співробітників Конгресу, законодавців та віцепрезидента Майка Пенса, який головував на ньому, терміново евакуювали або попередили про необхідність сховатися.

Тим часом мережу заповнили фото бунтівників, які трощать майно Конгресу, роблять фото на згадку та викрадають речі.

Під час захоплення будівлі одна з протестувальниць отримала вогнепальне поранення. Згодом вона померла в лікарні. Пізніше стало відомо, що загинули 4 особи. Деталі їхньої загибелі поки не повідомляються.

Близько 00:00 7 січня за Києвом будівлю Капітолія було очищено від протестувальників. При цьому було затримано понад півсотні осіб, серед яких половина — безпосередньо у приміщеннях Капітолія.