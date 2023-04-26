У Білому домі привітали новину про те, що сьогодні, 26 квітня, президент України Володимир Зеленський вперше поговорив із президентом Китаю Сі Цзіньпіном від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це інформує CNN.

Однак у Білому домі висловив застереження щодо того, чи може ця розмова призвести до “якогось значущого мирного руху або плану”.

“Ми вітаємо новину про телефонну розмову між президентом Сі та президентом Зеленським. Ми вважаємо, що це добре. Ми вже давно говорили про те, що вважаємо важливим для президента Сі та офіційних осіб КНР почути українську точку зору на це незаконне та неспровоковане повномасштабне вторгнення Росії”, – заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

А також додав, що зараз невідомо, чи призведуть ці переговори до “якогось значущого мирного руху, плану або пропозиції”.

Відповідаючи на запитання, чи може Китай допомогти в укладенні мирної угоди, Кірбі повторив, що це має бути на умовах Зеленського, заявивши, що угода не буде “стійкою або надійною, якщо українці і президент Зеленський особисто не підтримуватимуть її”.

За словами Кірбі, Білий дім не мав попередньої інформації про те, що дзвінок між Сі і Зеленським відбудеться.

Зазначимо, що сьогоднішня телефонна розмова Зеленського та Сі Цзіньпіна стала першою після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

“Провів тривалу змістовну телефонну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном. Вірю, що вона, а також призначення посла України в Китаї дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин”, – написав президент України.

За словами речника Володимира Зеленського Сергія Никифорова, розмова тривала майже годину.