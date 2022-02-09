Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Вже найближчими днями американські військові розпочнуть розгортати контрольно-пропускні пункти та тимчасові намети для підготовки приймання американців у разі нового нападу РФ на Україну та евакуації американців.
Відповідно до зауваження американських чиновників, військові США не заходитимуть на українську територію для проведення евакуації. Їхнє можливе завдання: забезпечувати матеріально-технічну підтримку та координувати виїзд американців з України до Польщі.
Згідно з їхніми даними, наразі в Україні перебуває близько 30 тисяч громадян США.
Раніше прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що 82-й повітряно-десантний військовий підрозділ був скерований до Польщі насамперед тому, що “вони здатні виконувати багато завдань”.
- Нагадаємо, Державний департамент США погодив добровільний виїзд для державних службовців США, а від’їзд для членів сімей дипломатів зробив обов’язковим.
- Пізніше МЗС Канади рекомендувало своїм громадянам тимчасово утриматися від подорожей до України або виїхати з країни через загрозу російської збройної агресії.
- У міністерстві закордонних справ Канади вирішили тимчасово відкликати зі свого посольства у Києві неосновних співробітників та членів сімей дипломатів, які ще досі залишаються в Україні.
- Окрім цього, очільник австралійського уряду Скотт Моррісон закликав громадянам своєї країни якнайшвидше покинути територію України. За його словами, в Україні зберігається загроза нового вторгнення Росії.
- Також уряд Естонії обговорив порядок дій та готовність країни до наслідків у разі нового нападу Росії на Україну та склав карту готовності у сфері державної оборони.