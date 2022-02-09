У Білому домі схвалили план Пентагону з евакуації американців на випадок нового нападу Російської Федерації на Україну. Для цього можуть залучити майже 2000 військових США, котрі дислокуються в Польщі.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Вже найближчими днями американські військові розпочнуть розгортати контрольно-пропускні пункти та тимчасові намети для підготовки приймання американців у разі нового нападу РФ на Україну та евакуації американців.

Відповідно до зауваження американських чиновників, військові США не заходитимуть на українську територію для проведення евакуації. Їхнє можливе завдання: забезпечувати матеріально-технічну підтримку та координувати виїзд американців з України до Польщі.

Згідно з їхніми даними, наразі в Україні перебуває близько 30 тисяч громадян США.

Раніше прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що 82-й повітряно-десантний військовий підрозділ був скерований до Польщі насамперед тому, що “вони здатні виконувати багато завдань”.