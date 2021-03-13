Через рік після початку пандемії коронавірусу в Білому домі створили департамент з питань людей з інвалідністю. Його керівник увійде до складу Ради з питань внутрішньої політики та забезпечить пріоритетну увагу уряду до американців з обмеженими можливостями, зокрема з хронічною інвалідністю, спричиненою перенесеним COVID-19.

Про це в інтерв’ю журналу TIME розповіла керівниця департаменту Кімберлі Кнакштед.

До призначення на цю посаду Кнакштед працювала старшою радницею з питань в області інвалідності в комітеті Сенату з охорони здоров’я, праці, освіти та пенсій (HELP). Її кар’єра починалася з соціального працівника в школі. Тоді вона реально побачила системні проблеми для людей з інвалідністю, які існують у США. До того як отримати роботу на Капітолійському пагорбі, вона захистила докторський ступінь в галузі спеціальної освіти й політики. Тепер вона відповідає за подолання бар’єрів і забезпечення рівних умов для людей з обмеженими можливостями.

“У нас є багато людей, які почнуть ідентифікувати себе як інваліди у світлі COVID-19”, – розповіла вона.

Раніше чиновники, які займалися питаннями людей з обмеженими можливостями, були сполучною ланкою між інвалідами, громадськими організаціями та федеральними органами. Тепер же функції Кнакштед розширили. Вона працюватиме разом з експертами з питань клімату, охорони здоров’я, освіті, расової справедливості та у справах корінних народів щодо формування політики, що впливає на всі напрями життя американців.

Кнакштед розповіла, що до пандемії приблизно 60 мільйонів осіб, кожен четвертий американець, були інвалідами, а тепер їх може бути набагато більше, через те, що від 10 до 30% осіб, що заразилися COVID-19, відчувають затяжні симптоми, які часто ведуть до появи інвалідності. Тепер вони потребують додаткового медичного обслуговування, нових умов праці й суттєвішої державної допомоги.

При президенті Дональді Трампі багато людей з обмеженими можливостями заявили, що почуваються покинутими.

Захисники прав інвалідів вже домоглися багато чого з приходом до влади Джо Байдена. Так, “План порятунку Америки” передбачає фінансування послуг вдома і розширення медичної допомоги за програмою Medicaid. Крім цього, в Білому домі почали використовувати перекладачів мови жестів на брифінгах.