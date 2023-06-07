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У Білому домі відбудеться зустріч Байдена та генсека НАТО: обговорять майбутній саміт Альянсу

Президент Джо Байден зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в Білому домі наступного понеділка, 12 червня, "щоб обговорити майбутній саміт Альянсу", зазначила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр, підтверджуючи зроблену раніше заяву НАТО.

Середа, 7 червня 2023, 22:07
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Джерело: CNN

Байден спільно зі Столтенбергом “розглянуть підготовку до саміту, включаючи роботу щодо подальшого зміцнення стримування та оборони союзників, спираючись на Зобов’язання з оборонних інвестицій на саміті в Уельсі в 2014 році, та поглиблюючи партнерство НАТО”.

Також обговорять підтримку України “в умовах жорстокої загарбницької війни Росії”.

Візит Столтенберга відбувся лише через тиждень після того, як Байден прийняв у Білому домі прем’єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен, котра багато хто розглядає як потенційну претендентку на посаду майбутнього глави Альянсу.

У липні президент США має відвідати саміт НАТО в Литві.

Зауважимо, 7 червня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсі мають обговорити варіанти надання Україні гарантій безпеки на час після війни з Росією.

Раніше Столтенберг заявив, що НАТО продовжить підтримувати Україну, щоб історія не повторилася після закінчення війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розуміє, що на даний час Українська держава не може стати членом Північноатлантичного Альянсу.

17 травня колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер не виключив приєднання України до Північноатлантичного альянсу до завершення повномасштабної війни. Зокрема він нагадав приклад Німеччини часів часткового перебування під окупацією СРСР.

Тоді як на зустрічі в Осло міністри закордонних справ держав-учасників НАТО намагалися зменшити розбіжності щодо заявки України на членство. Нині союзники сперечаються через заклики надати Києву дорожню карту вступу на липневому саміті.

Своєю чергою, канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні гарантії безпеки після закінчення повномасштабної війни.

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