Сполучені Штати відзначили помітний прогрес українських військ на півдні в районі Запоріжжя за останні 72 години. Також у Білому домі повідомили, що не можуть підтвердити інформацію про те, що російські міжконтинентальні балістичні ракети були поставлені на бойове чергування.

Про це у п’ятницю, 1 вересня, заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Reuters.

“Ми відзначили за останні 72 години або близько того помітний прогрес українських Збройних Сил … на південній лінії наступу, що виходить з району Запоріжжя, і вони досягли певного успіху проти другої лінії російської оборони”, — сказав Кірбі.

Виступаючи перед журналістами під час телефонної конференції, Кірбі сказав, що саме від України залежить, як скористатися своїм успіхом.

“Це не означає, що вони не усвідомлюють, що попереду на них чекають важкі бої, коли вони намагатимуться просунутися далі на південь, або що Росія може розпочати контрзаходи”, — додав він.