Про це повідомляє Bloomberg.
19 серпня Рада національної безпеки Білого дому залишила заяву щодо поїздки Путіна на саміт “Великої двадцятки”.
У відомстві нагадали, що президент США Джо Байден вважає, що російський лідер, який розпочав повномасштабну війну проти України, не повинен бути на саміті G-20.
Однак, якщо він все ж таки приїде на саміт, то туди ж повинен приїхати і президент України, наголосили у Білому домі.
Президент Індонезії Джоко Відодо заявив у четвер, що очікує, що Володимир Путін і президент Китаю Сі Цзіньпін візьмуть участь у саміті, який відбудеться в листопаді попри те, що США відкрито виступили проти участі Путіна у саміті.
Варто зауважити, що Володимира Зеленського раніше офіційно запросили взяти участь у саміті “Великої двадцятки”.
- У Білому домі приватно передали Індонезії, що Росію не можна допускати до цьогорічного саміту G20, хоча президент країни оголосив у п’ятницю, що Президент РФ Володимир Путін прийняв запрошення.
- За інформацією ЗМІ, попри те, що США та Європа запровадили низку санкцій проти Росії через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, чимало країн “Великої двадцятки” досі не підтримують їх.