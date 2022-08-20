Напередодні президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що президент РФ Володимир Путін приїде на саміт лідерів G-20, який пройде на Балі у листопаді цього року. У Білому домі після цього заявили: якщо на саміт буде Путін, туди повинен приїхати і президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє Bloomberg.

19 серпня Рада національної безпеки Білого дому залишила заяву щодо поїздки Путіна на саміт “Великої двадцятки”.

У відомстві нагадали, що президент США Джо Байден вважає, що російський лідер, який розпочав повномасштабну війну проти України, не повинен бути на саміті G-20.

Однак, якщо він все ж таки приїде на саміт, то туди ж повинен приїхати і президент України, наголосили у Білому домі.

Президент Індонезії Джоко Відодо заявив у четвер, що очікує, що Володимир Путін і президент Китаю Сі Цзіньпін візьмуть участь у саміті, який відбудеться в листопаді попри те, що США відкрито виступили проти участі Путіна у саміті.

Варто зауважити, що Володимира Зеленського раніше офіційно запросили взяти участь у саміті “Великої двадцятки”.