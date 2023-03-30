Про це повідомив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає “Укрінформ”.
За його словами, якщо йдеться про використання військової допомоги, наданої Україні, то у Білому домі “не бачили жодних доказів якихось кричущих порушень”.
Крім того Кірбі заявив, що Україна поділяє занепокоєння США щодо забезпечення належної підзвітності та прозорості використання американського обладнання.
Він зауважив, що американська та українська сторони прагнуть якомога більшого нагляду та підзвітності. Кірбі додав, що до України надходить обладнання та системи, закуплені за кошти платників податків, “але це — війна”.
“Під час бою неможливо ідеально передбачити рух кожної одиниці, яку солдат бере із собою у бій”, — зазначив він.
- Представники Республіканської партії США надіслали листа президенту Джо Байдену, закликаючи адміністрацію надати Україні касетні боєприпаси подвійного призначення, такі як покращені звичайні боєприпаси (DPICM).
- За інформацією ЗМІ, українська влада просить США про надання ЗСУ касетних снарядів — зброї, яка заборонена для застосування у понад 100 країнах, але яку продовжує використовувати Росія. В адміністрації президента США Джо Байдена розглядають запит України.
- 25 березня президент Росії заявив, що розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі.
- Немає гарантій, що російський лідер виконає свій план розміщення зброї в Білорусі, але будь-який ядерний сигнал Путіна викликає занепокоєння на Заході. У Німеччині вже розкритикували заяву Путіна.