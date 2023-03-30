У Білому домі заявили, що не бачить доказів, які б підтвердили, що Україна нібито у неналежний спосіб використовує військову допомогу від США.

Про це повідомив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає “Укрінформ”.

За його словами, якщо йдеться про використання військової допомоги, наданої Україні, то у Білому домі “не бачили жодних доказів якихось кричущих порушень”.

Крім того Кірбі заявив, що Україна поділяє занепокоєння США щодо забезпечення належної підзвітності та прозорості використання американського обладнання.

Він зауважив, що американська та українська сторони прагнуть якомога більшого нагляду та підзвітності. Кірбі додав, що до України надходить обладнання та системи, закуплені за кошти платників податків, “але це — війна”.