Прессекретарка Білого дому Джен Псакі запевнила, що США підтримують бажання України стати членом НАТО і сприятимуть цьому.

Про це вона сказала під час брифінгу.

Один з журналістів сказав про те, що український лідер Володимир Зеленський публічно заявив, що країні необхідно вступити до НАТО, аби уникнути війни на Донбасі з Росією. Він розмовляв про це з прем’єр-міністром Канади. Тож у Псакі запитали, чи є конкретна позиція Білого дому і президента Джо Байдена з цього приводу.

Псакі відповіла, що протягом декількох років Україна говорить про прагнення стати членом НАТО. Це питання обговорювалося з різними офіційними особами США.

“Ми давно обговорюємо це прагнення з Україною. Ми їх рішуче підтримуємо. Ми разом з ними працюємо над протидією дестабілізаційним діям. Але це рішення має приймати НАТО, і США будуть представляти їх (українські, – ред.) інтереси”, – сказала Псакі.

Нагадаємо, що у вівторок, 6 квітня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським через загострення конфлікту на Донбасі та стягування військ РФ до українського кордону.

Зеленський наголосив, що єдиним шляхом до закінчення війни на Донбасі є саме НАТО. Тому президент закликав надати Україні План дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО.