російсько-українська війна
21:02 У Маріуполі окупанти знову увімкнули воду: тепер вода не в кранах, а на вулицях міста
20:44 У Білому домі запевняють, що нова безпекова допомога Україні повністю відповідає потребам країни
20:29 Україна та Польща планують створити спільне підприємство з виготовлення зброї – Денис Шмигаль
20:19 Окупанти обстріляли Дніпропетровщину – очільник ОВА Резніченко
20:04 Столтенберг заявив про зустріч представників Швеції, Фінляндії та Туреччини в Брюсселі
20:01 Угорщина блокує затвердження нових санкцій ЄС проти Росії – Bloomberg
19:49 Нацбанк перерахував на потреби ЗСУ майже 17 мільярдів
19:31 «Що відчуває батько, коли дивиться в очі вбивці своєї дитини?» – Українець впізнав росіянина, який застрелив його доньку
19:09 ООН оновила дані про кількість жертв унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну
18:52 Збройні сили України освоюють британські бронемашини Wolfhound
18:37 У Данії проходить референдум щодо приєднання до оборонної політики ЄС
18:24 Прогрес у подоланні продовольчої кризи вже настав – генеральний секретар ООН
18:18 На постачання Україні німецьких систем ППО «підуть місяці» – міністерка закордонних справ Німеччини
17:57 Газова угода Сербії з Росією створила новий головний біль для Європи – CNN
17:50 Російська нафта продовжує прибувати до США: на ринку приховують її походження
17:31 Росія почала облаштовувати інженерні позиції біля Сумської області — речник Міноборони
16:53 У США не впевнені, що російський генерал Дворніков досі керує військами РФ в Україні – NYT
16:39 59% українців вважають, що всі громадяни можуть вільно володіти зброєю в Україні
16:37 Діалог з Туреччиною щодо вступу до НАТО триватиме й далі – прем’єрка Швеції Магдалена Андерссон
16:22 Миколаїв інтенсивно обстрілює артилерія: повертатися до міста поки що не радять
16:13 Що США робитимуть в Україні та чого не будуть – стаття Джо Байдена
16:04 Протягом доби росіяни 26 разів обстріляли територію Луганщини та 15 разів — Донеччини
15:59 У Львові виставили порожні шкільні автобуси на згадку про загиблих дітей унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну
15:46 У Херсонській області немає мобільного зв’язку та, у більшості громад, інтернету – ОВА
15:45 В Україні до кінця серпня запровадять можливість усиновлення через «Дію»
15:21 Чехія надасть Україні два тимчасові мости для забезпечення пересування цивільного транспорту
15:21 Ветерани з їхніми родинами зможуть отримати до 20 тис. гривень для підтримки бізнесу
15:16 Ostpolitik тепер Lostpolitik: вплив Берліна в Європі значно слабшає на тлі російсько-української війни – Politico
15:12 У Бородянці відкрили перше модульне містечко на Київщині
15:06 Конгрес ЄНП схвалив потужну резолюцію на підтримку України – Порошенко
14:57 РФ планує завершити «денацифікацію» в Україні судовим процесом над бійцями «Азова» – Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
14:30 «США цілеспрямовано підливають олії у вогонь, поставляючи Києву зброю» — Кремль
14:26 У зоні відчуження розпочала роботу місія Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ)
14:21 Лідери Євросоюзу обговорили доцільність телефонних розмов із Путіним – прем’єр-міністерка Естонії
13:54 Росіяни змушують маріупольців працювати за воду
13:48 У Києві відновлюють роботу вцілілі дитячі санаторії – КМДА

У Білому домі запевняють, що нова безпекова допомога Україні повністю відповідає потребам країни

Білий дім відстоював своє рішення надіслати Україні нові ракетні системи, які не досягають 300 км дальності, яку просили українці, заявляючи, що США оцінили, що системи дальності 80 км – це те, що потрібно країні на новому етапі війни. 

Середа, 1 червня 2022, 20:44
Підтримати

Про це інформує американський телеканал CNN.

“Ми намагалися донести до українців саме те, що, на нашу думку, потрібно, щоб вони змогли відбити цей російський напад на їхню країну. Це спрацювало на перших порах, українці змогли виграти битву за Київ і відігнати росіян від столиці, тепер конфлікт перейшов у іншу фазу на півдні та сході країни”, – зазначив заступник радника з національної безпеки Джон Файнер.

За словами Файнера, нова зброя посилить можливості України і “дасть змогу завдавати точних ударів по російським цілям на полі бою”.

Як повідомляв CNN, адміністрація Байдена відправить Україні високомобільні артилерійські ракетні системи американського виробництва, відомі як HIMARS. HIMARS буде оснащено боєприпасами, які дозволять Україні запускати ракети на відстані близько 80 кілометрів. Це набагато менше, ніж максимальна дальність дії систем, яка становить близько 300 кілометрів, але набагато більше, ніж все, що було надіслано Україною до сьогодні.

“Ми вважаємо, що це задовольняє їхні потреби”, – зазначив Файнер, відповідаючи на запит України щодо систем більшої дії.

Водночас Сполучені Штати попросили Україну “запевнити, що вони не будуть використовувати ці системи для ударів всередині РФ”, а замість цього захищатимуть українську територію.

Він також відреагував на реакцію РФ в середу вранці щодо того, що дії США “підливають масла у вогонь”.

“Росія навела вогонь на себе, розпочавши вторгнення в суверенну країну зі своєї території. Тому ми дуже чітко та прозоро сказали, що ми збираємося робити. Поки що це було ефективним для українців, тож ми будемо продовжувати”, – наголосив він.

Файнер відмовився коментувати досягнення РФ у східній Донецькій області, назвавши це “дуже складною фазою бойових дій”. Ця фаза, за його прогнозами, триватиме “протягом тижнів і місяців і, можливо, навіть довше”.

Довідка. HIMARS M142 — високомобільна реактивна система залпового вогню, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки. Система призначена для стрільби керованими і некерованими ракетами. Максимальна дальність — 300 км.
Розроблена наприкінці 90-х американська ракетна артилерійська система підвищеної мобільності, яка змонтована на колісному шасі. HIMARS несе шість ракет для залпового вогню або одну ракету MGM-140 ATACMS на п’ятитонній вантажівці. Систему розроблено як малу, мобільну РСЗВ з можливістю “стріляй-і-тікай”: обслуга – 3 особи (водій, стрілець, командир), маса – 16200 кг, довжина – 7 м, ширина – 2,4 м, висота – 3,2 м, запас ходу машини – 480 км, максимальна швидкість по шосе – 85 км/год, основне озброєння – 6 × 227 мм ракет M26 або M30/M31, або ж 1 тактична ракета MGM-140 ATACMS.

Теги: Himars, Білий дім, допомога Україні, озброєння України, постачання зброї Україні, США

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook