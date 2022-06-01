У Білому домі запевняють, що нова безпекова допомога Україні повністю відповідає потребам країни

Білий дім відстоював своє рішення надіслати Україні нові ракетні системи, які не досягають 300 км дальності, яку просили українці, заявляючи, що США оцінили, що системи дальності 80 км – це те, що потрібно країні на новому етапі війни.

Про це інформує американський телеканал CNN.

“Ми намагалися донести до українців саме те, що, на нашу думку, потрібно, щоб вони змогли відбити цей російський напад на їхню країну. Це спрацювало на перших порах, українці змогли виграти битву за Київ і відігнати росіян від столиці, тепер конфлікт перейшов у іншу фазу на півдні та сході країни”, – зазначив заступник радника з національної безпеки Джон Файнер.

За словами Файнера, нова зброя посилить можливості України і “дасть змогу завдавати точних ударів по російським цілям на полі бою”.

Як повідомляв CNN, адміністрація Байдена відправить Україні високомобільні артилерійські ракетні системи американського виробництва, відомі як HIMARS. HIMARS буде оснащено боєприпасами, які дозволять Україні запускати ракети на відстані близько 80 кілометрів. Це набагато менше, ніж максимальна дальність дії систем, яка становить близько 300 кілометрів, але набагато більше, ніж все, що було надіслано Україною до сьогодні.

“Ми вважаємо, що це задовольняє їхні потреби”, – зазначив Файнер, відповідаючи на запит України щодо систем більшої дії.

Водночас Сполучені Штати попросили Україну “запевнити, що вони не будуть використовувати ці системи для ударів всередині РФ”, а замість цього захищатимуть українську територію.

Він також відреагував на реакцію РФ в середу вранці щодо того, що дії США “підливають масла у вогонь”.

“Росія навела вогонь на себе, розпочавши вторгнення в суверенну країну зі своєї території. Тому ми дуже чітко та прозоро сказали, що ми збираємося робити. Поки що це було ефективним для українців, тож ми будемо продовжувати”, – наголосив він.

Файнер відмовився коментувати досягнення РФ у східній Донецькій області, назвавши це “дуже складною фазою бойових дій”. Ця фаза, за його прогнозами, триватиме “протягом тижнів і місяців і, можливо, навіть довше”.

Довідка. HIMARS M142 — високомобільна реактивна система залпового вогню, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки. Система призначена для стрільби керованими і некерованими ракетами. Максимальна дальність — 300 км.

Розроблена наприкінці 90-х американська ракетна артилерійська система підвищеної мобільності, яка змонтована на колісному шасі. HIMARS несе шість ракет для залпового вогню або одну ракету MGM-140 ATACMS на п’ятитонній вантажівці. Систему розроблено як малу, мобільну РСЗВ з можливістю “стріляй-і-тікай”: обслуга – 3 особи (водій, стрілець, командир), маса – 16200 кг, довжина – 7 м, ширина – 2,4 м, висота – 3,2 м, запас ходу машини – 480 км, максимальна швидкість по шосе – 85 км/год, основне озброєння – 6 × 227 мм ракет M26 або M30/M31, або ж 1 тактична ракета MGM-140 ATACMS.