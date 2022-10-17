Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр виступила з заявою щодо останніх нападів РФ на Київ 17 жовтня. Вона зазначила, що Білий дім вкотре засуджує обстріли цивільних.

Про це інформує CNN.

Не зазначивши, чи вважає адміністрація Байдена, що війна переходить у нову фазу, вона назвала останні кілька тижнів “ескалацією”.

“Я не збираюся вдаватися до будь-якого аналізу того, де ми знаходимося в цій війні, ми дуже чітко заявили про те, що спостерігаємо ескалацію РФ протягом останніх кількох тижнів”, — наголосила Жан-П’єр MJ Lee з CNN.

Вона також знову зауважила, що адміністрація підтримує щоденний контакт з українцями, і вказала на нещодавній безпековий пакет, який США анонсували для України, додавши, що на тлі останньої ескалації РФ, Сполучені Штати рішуче засуджують ракетні удари РФ, які “продовжують демонструвати жорстокість Путіна”.

17 жовтня російські окупанти атакували Шевченківський район Києва дронами-камікадзе. Внаслідок влучання в житловий будинок трапився вибух, є загиблі та постраждалі.