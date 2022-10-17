Про це інформує CNN.
Не зазначивши, чи вважає адміністрація Байдена, що війна переходить у нову фазу, вона назвала останні кілька тижнів “ескалацією”.
“Я не збираюся вдаватися до будь-якого аналізу того, де ми знаходимося в цій війні, ми дуже чітко заявили про те, що спостерігаємо ескалацію РФ протягом останніх кількох тижнів”, — наголосила Жан-П’єр MJ Lee з CNN.
Вона також знову зауважила, що адміністрація підтримує щоденний контакт з українцями, і вказала на нещодавній безпековий пакет, який США анонсували для України, додавши, що на тлі останньої ескалації РФ, Сполучені Штати рішуче засуджують ракетні удари РФ, які “продовжують демонструвати жорстокість Путіна”.
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