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У Білому домі знайшли кокаїн

Агенти Секретної служби проводили звичайний обхід Західного крила Білого дому та помітили підозрілий порошок, який пізніше ідентифікували як кокаїн.

Середа, 5 липня 2023, 09:32
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Джерело: Sky news

Ввечері 2 липня працівники Білого дому були ненадовго евакуйовані після того, як агенти Секретної служби виявили підозрілий порошок.

Агенти проводили звичайний обхід та знайшли білий порошок у районі Західного крила, доступному для туристичних груп.

Західне крило приєднане до виконавчого особняка, де живе президент, і містить Овальний кабінет, кімнату кабінету та прес зону, а також офіси та робочі місця для радників президента та персоналу.

За словами чиновників, порошок був знайдений у загальній зоні, а не в якомусь конкретному офісі.

Білий дім був евакуйований приблизно о 20:45 у неділю, оскільки для проведення експрес-тесту прибули пожежні та аварійні бригади.

Секретна служба заявила, що евакуація була запобіжним заходом, оскільки бригади проводили розслідування.

Вони додали, що пожежну службу округу Колумбія викликали для оцінки та визначення, що речовина не є небезпечною. Пожежна служба ідентифікувала білий порошок як кокаїн.

Невдовзі після евакуації Білий дім знову відкрили, а порошок відправили на подальше тестування.

“Предмет було відправлено на подальшу оцінку і очікується розслідування причини та способу, яким він потрапив до Білого дому”, — заявили в Секретній службі.

Містер Байден і його сім’я вирушили в Кемп-Девід у п’ятницю 30 червня і повернулися до Білого дому у вівторок, 4 липня.

Теги: Адміністрація Байдена, Білий дім, евакуація, наркотики, Офіс Байдена, кокаин

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